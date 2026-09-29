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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता

CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता

विपक्ष के मुस्लिम सांसद और इंडियन मुस्लिम्स की मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों को जंतर-मंतर से पुलिस ने हिरासत में लिया है. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 04:19 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार समेत कई मुद्दों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इंडियन मुस्लिम्स की मॉनिटरिंग कमिटी (MCIM) के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है. MCIM और विपक्ष के मुस्लिम सांसद जंतर-मंतर पर देशभर में मस्जिदों के डिमोलिशन को मुद्दा भी उठाया. इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधी और विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए. दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट की ओर बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है.

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, 'हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता.' दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम सांसद प्रदर्शन के लिए जुटे हैं. जमात ए इस्लामी हिंद के दफ्तर के बाहर पुलिस को तैनात किया था. हालांकि फिर भी वह जंतर-मंतर के लिए निकल गए. अलग-अलग दलों के कई सांसदों की भी जंतर मंतर पर पहुंचने की संभावना है.

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केंद्र सरकार और EC के खिलाफ जमकर नारेबाजी

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में धांधली और धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाना बंद हो. कमेटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जानबूझकर मुस्लिम और विपक्ष समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों और नागरिकों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि देश की साझी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
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