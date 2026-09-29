CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता

जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार समेत कई मुद्दों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इंडियन मुस्लिम्स की मॉनिटरिंग कमिटी (MCIM) के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है. MCIM और विपक्ष के मुस्लिम सांसद जंतर-मंतर पर देशभर में मस्जिदों के डिमोलिशन को मुद्दा भी उठाया. इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधी और विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए. दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट की ओर बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है.

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, 'हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता.' दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम सांसद प्रदर्शन के लिए जुटे हैं. जमात ए इस्लामी हिंद के दफ्तर के बाहर पुलिस को तैनात किया था. हालांकि फिर भी वह जंतर-मंतर के लिए निकल गए. अलग-अलग दलों के कई सांसदों की भी जंतर मंतर पर पहुंचने की संभावना है.

#WATCH | Delhi | Members of the Monitoring Committee of Indian Muslims (MCIM) were detained by the police during the protest on various issues, including the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, at Jantar Mantar



Samajwadi Party MP Zia Ur Rehman Barq says, "We will… pic.twitter.com/y7qyCz2Nyv — ANI (@ANI) September 29, 2026

केंद्र सरकार और EC के खिलाफ जमकर नारेबाजी

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में धांधली और धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाना बंद हो. कमेटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जानबूझकर मुस्लिम और विपक्ष समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं.

#WATCH | New Delhi | Monitoring Committee of Indian Muslims (MCIM) holds a protest on various issues, including the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, at Jantar Mantar pic.twitter.com/CG127ulelg — ANI (@ANI) September 29, 2026

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों और नागरिकों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि देश की साझी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा.