बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर किए जा रहे उसे दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी का बिहार के जेनरेशन Z मतदाताओं पर काफी ज्यादा प्रभाव है. इसके साथ ही, उन्होंने बिहार में राहुल गांधी की सीमित भागीदारी और समझ की भी आलोचना की.

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ इंटरव्यू में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, ‘राहुल गांधी को बिहार के बारे में कितनी जानकारी है? वो घूमते-फिरते बिहार आते हैं, घूमते हैं, कुछ शो बाइट करते हैं और फिर यहां से गायब हो जाते हैं.’

बिहार के लोग राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं- राहुल गांधी

प्रशांत किशोर ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि बिहार के युवा वोट चोरी या लोकतंत्र की रक्षा जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी के आह्वान के पीछे एकजुट होंगे. उन्होंने कहा, ‘जब बिहार के लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो जेनरेशन-Z उनकी क्यों सुनेगा? जेनरेशन जेड का बिहार में ऐसा कोई एकरूप समूह नहीं है, जो किसी के आह्वान पर या अपने आकलन के आधार पर कोई कदम उठाता हो.’

नेपाल के प्रदर्शन को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग जेनरेशन जेड के आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार का राजनीतिक नजरिया अलग है. उन्होंने कहा, ‘बिहार एक बहुत ही राजनीतिक जगह है. यह बेंगलुरु जैसा नहीं है. लोगों के पास कपड़े, खाना, नौकरी नहीं होगी, लेकिन यहां के लोगों में राजनीतिक आशावाद बहुत हैं और इसी का नतीजा है कि लोग अपना कामकाज छोड़कर दिन-रात राजनीति कर रहे हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां किसी के आह्वान से कोई क्रांति होने वाली है.’

