उधमपुर बस हादसा: PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान, प्रियंका गांधी ने भी जताई संवेदना

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. रामनगर के कागोत इलाके में एक यात्री बस के पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है.

PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है.

Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured.



An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to… — PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026

प्रियंका गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे पर शोक जताया. उन्होंने कहा कि उधमपुर में बस के गहरी खाई में गिरने से कई लोगों की मौत का समाचार बेहद दुखद है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.



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कैसे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी, तभी जालो क्षेत्र के पास हादसा हुआ. शुरुआती जानकारी में टायर फटने और तेज रफ्तार के कारण बस के अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है. हालांकि, दुर्घटना के सही कारणों की जांच जारी है.