Jammu And Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ी कार्रवाई! पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गिरोह के 3 सदस्यों गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

Jammu And Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ी कार्रवाई! पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गिरोह के 3 सदस्यों गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गोपी घनश्याम पुरिया गिरोह के तीन सदस्यों को पिस्टल और 2.18 लाख रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Nov 2025 07:37 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार (15 नवंबर 2025) को उस समय हलचल मच गई जब सुरनकोट इलाके के मिर्जा मोड़ पर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए पंजाब के एक खतरनाक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि सीमा से लगे क्षेत्रों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं और संभव है कि पंजाब से आए अपराधी हथियारों की खरीद-फरोख्त के लिए इलाके में पहुंच रहे हों.

कार की तलाशी में पुलिस को दो पिस्टल, कई राउंड कारतूस और ₹2.18 लाख से अधिक नकद बरामद हुए. यह स्पष्ट संकेत था कि गिरोह किसी बड़े सौदे की तैयारी में था. इस कार्रवाई से यह भी साफ होता है कि सुरक्षा एजेंसियां सीमांत इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं ताकि बाहरी राज्यों के गैंग यहां पैर न जमा सकें. पुंछ, रियासी, राजौरी जैसे जिलों में अवैध हथियारों के छोटे-छोटे नेटवर्कों को खत्म करने का यह प्रयास बड़े सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है.

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी?

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपी पंजाब के कुख्यात गोपी घनश्याम पुरिया गिरोह से जुड़े हुए हैं. यह गिरोह अपने हथियार तस्करी, सुपारी किलिंग और अवैध वसूली गतिविधियों के लिए कुख्यात है. कई राज्यों की पुलिस इस गैंग के मूवमेंट पर लगातार नजर रखती है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

कंवलजीत सिंह (निवासी — अमृतसर)

मनदीप सिंह उर्फ सिद्धू

हरमनप्रीत सिंह

ये तीनों एक निजी कार से पुंछ पहुंचे थे. प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि वे हथियार खरीदने के उद्देश्य से सीमा के नजदीकी गांवों तक आए थे.

गैंगस्टर जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या

गोपी घनश्याम पुरिया गिरोह हमेशा से पुलिस के रडार में रहता है. आज से 2 साल पहले 2023 में अमृतसर जिले में गैंगस्टर जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी घनश्याम पुरिया गिरोह ने ली थी. उस वक्त जरनैल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई थी.जानकारी के अनुसार वारदात के समय जरनैल सिंह अपने गांव में अपने घर पर ही था.

Published at : 16 Nov 2025 07:37 AM (IST)
