हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS Iran War: ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला खजाना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा किया चंदा

US Iran War: ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला खजाना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा किया चंदा

Jammu Kashmir: नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि हम कश्मीर के नेक लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वे अपने मानवीय सहयोग और दिली एकजुटता के जरिए ईरान के लोगों के साथ खड़े रहे.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Mar 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कश्मीर और ईरान के बीच अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी संप्रदायों के लोग ईरान के लोगों की मदद के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं. यह विशाल दान अभियान तब शुरू हुआ जब विभिन्न शिया संगठनों ने लोगों से ईरान के लिए दान करने की अपील की.

जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में अपील करते हुए कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के सभी मुसलमानों से अपील है कि इन मुश्किल समय में ईरान के लोगों के लिए योगदान दें. ईरान हमेशा उम्माह (मुस्लिम समुदाय) के साथ खड़ा रहा है, आज हमारी बारी है. हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि दान और दुआओं के जरिए मदद करें. अल्लाह उम्माह की एकता को मजबूत करे.’

इसके जवाब में कश्मीर घाटी भर से लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और नकद के साथ सोने-चांदी के गहने, तांबे के बर्तन, जमीन, कार, मोटरसाइकिल जैसी चीजों के रूप में भारी दान दिया. इसके अलावा QR कोड स्कैनर, सीधे नकद जमा, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भी बैंक लेन-देन किए गए.

ईरान के लिए दान देने वाले लोगों ने क्या कहा?

कश्मीर के बडगाम में एक संग्रह केंद्र पर 60 वर्षीय हाजी मोहम्मद अमीन ने 50 हजार रुपये का चेक जमा करते हुए कहा कि यह बुराई और अच्छाई के बीच की इस लड़ाई में उनकी ओर से बस एक छोटा सा योगदान है. उन्होंने कहा कि ईरान हमारी रूह है और हम ईरान और वहां हमारे नेता की हिफाजत के लिए अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

वहीं, एक अन्य दानकर्ता सबरा जैनब ने कहा, ‘लोग छोटे-छोटे गांवों में भी नकद, सोना, तांबे की चीजें और अन्य तरह का दान इकट्ठा कर रहे हैं. यह सारा दान एक सही माध्यम से भेजा जाएगा, जिसके लिए भारत में मौजूद ईरान दूतावास के बैंक खाते का इस्तेमाल किया जाएगा. यह खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है.’

जबकि बडगाम के ही रहने वाले एक सुन्नी मुस्लिम इमरान अहमद ने कहा, ‘यह दान सही और गलत, सच और झूठ के बीच की इस लड़ाई में उनकी ओर से एक छोटा सा प्रयास है. इस लड़ाई ने हमें यह दिखा दिया है कि इस संघर्ष में कोई शिया या सुन्नी नहीं है. हम सब एक ही धर्म के मानने वाले हैं. यह कोई एक दिन की भावना नहीं है.’

500 करोड़ रुपये से ज्यादा के दान के बाद ईरानी दूतावास ने क्या कहा?

अनुमानों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी के अलग-अलग हिस्सों में जमा हुआ कुल दान 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है और लोग अपने योगदान के साथ इन दान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं.

ईरान के दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भारत में लोगों के लिए बैंक डिटेल्स भी शेयर की थीं, ताकि वे अपना योगदान और दान भेज सकें और कश्मीर के लोगों की अपील पर मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद दूतावास ने न सिर्फ लोगों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि बच्चों के अपने पिगी बैंक से पैसे निकालते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए यह भी वादा किया कि वे भविष्य में जम्मू और कश्मीर के लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे.

ईरानी दूतावास ने कहा, ‘दिल में कृतज्ञता लिए, हम कश्मीर के नेक लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वे अपने मानवीय सहयोग और दिली एकजुटता के जरिए ईरान के लोगों के साथ खड़े रहे. इस नेकी को कभी नहीं भुलाया जाएगा. शुक्रिया, भारत.’

बडगाम विधायक ने अपनी तनख्वाह दान करने का किया वादा

जहां कई लोग ऑनलाइन माध्यमों से चुपचाप दान कर रहे हैं, वहीं अलग-अलग धर्मों और क्षेत्रों के कई लोग सोशल मीडिया पर अपने योगदान की पोस्ट डाल रहे हैं और उसमें भारत में ईरान के दूतावास को टैग कर रहे हैं. यहां तक कि कश्मीर के शिया बहुल बडगाम जिले के मौजूदा विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने भी ईरानी लोगों की मदद के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान करने का वादा किया.

उन्होंने कहा, ‘इस मुश्किल दौर में मैं ईरान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हूं. समर्थन और हमदर्दी के एक छोटे से इशारे के तौर पर मैं राहत कार्यों के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान कर रहा हूं. संकट के समय में सीमाओं से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.’ उन्होंने सार्वजनिक जीवन और समाज से जुड़े अन्य लोगों से भी आगे आने और मानवीय कार्यों में योगदान देने का आग्रह किया.

अब तक अधिकारियों ने ईरान के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है और यह अभियान दिन-ब-दिन जोर पकड़ता जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः अमेरिका-ईरान बातचीत की मेजबानी करेगा पाकिस्तान? शहबाज शरीफ ने किया खुलासा, जानें युद्ध पर क्या कहा

Published at : 24 Mar 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Iranian Embassy JAMMU KASHMIR NEW DELHI IRAN Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
US Iran War: ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला खजाना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा किया चंदा
ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला खजाना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा किया चंदा
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ट्रंप- PM मोदी की पहली बातचीत, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर हुई चर्चा
अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ट्रंप- PM मोदी की पहली बातचीत, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर हुई चर्चा
इंडिया
'महिला अफसर सेना में स्थाई कमीशन की हकदार', भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने किए तीखे सवाल
'महिला अफसर सेना में स्थाई कमीशन की हकदार', भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने किए तीखे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
दिल्ली NCR
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
आईपीएल 2026
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
यूटिलिटी
Indian Railway: रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
ट्रेंडिंग
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget