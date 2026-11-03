ED की श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई, उमर आदिल डार के चार ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कथित OGW उमर आदिल डार और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. उसने एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की है. उमर आदिल डार पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े होने का आरोप लगा है. आरोपी को पहले बड़ी मात्रा में नकदी और प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े जाने का दावा भी किया जा चुका है.

उमर आदिल डार अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में करीब चार साल जेल में रह चुका है. अब ED आतंकी फंडिंग का नेटवर्क, मनी ट्रेल और सीमा पार बैठे हैंडलर्स से कथित कनेक्शन को खंगाल रही है. छापेमारी के दौरान आतंकी गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य सबूत जुटाने की कोशिश की गई है.

लश्कर से उमर आदिल डार का क्या है कनेक्शन

आरोप है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर के ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था. जांच में यह भी सामने आया है कि उमर आदिल डार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़ा रहा है.

डार के पाक कनेक्शन का पर्दाफाश करने की कोशिश

फिलहाल की जा रही छापेमारी का उद्देश्य अपराध की कमाई का पता लगाना और सीमा पार बैठे आकाओं से उनके संबंधों का पर्दाफाश करना है. पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश में रहता है. वह आतंकी गतिविधियों के साथ-साथ कश्मीर समेत कई जगहों पर हथियारों की सप्लाई की कोशिश में रहता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव है. भारत ने पाक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद करारा जवाब दिया था.

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