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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाED की श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई, उमर आदिल डार के चार ठिकानों पर छापेमारी

ED की श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई, उमर आदिल डार के चार ठिकानों पर छापेमारी

उमर आदिल डार अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में करीब चार साल जेल में रह चुका है. ED अब आतंकी फंडिंग का नेटवर्क खंगाल रही है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 03 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कथित OGW उमर आदिल डार और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. उसने एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की है. उमर आदिल डार पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े होने का आरोप लगा है. आरोपी को पहले बड़ी मात्रा में नकदी और प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े जाने का दावा भी किया जा चुका है.

उमर आदिल डार अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में करीब चार साल जेल में रह चुका है. अब ED आतंकी फंडिंग का नेटवर्क, मनी ट्रेल और सीमा पार बैठे हैंडलर्स से कथित कनेक्शन को खंगाल रही है. छापेमारी के दौरान आतंकी गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य सबूत जुटाने की कोशिश की गई है.

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लश्कर से उमर आदिल डार का क्या है कनेक्शन

आरोप है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर के ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था. जांच में यह भी सामने आया है कि उमर आदिल डार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़ा रहा है. 

डार के पाक कनेक्शन का पर्दाफाश करने की कोशिश

फिलहाल की जा रही छापेमारी का उद्देश्य अपराध की कमाई का पता लगाना और सीमा पार बैठे आकाओं से उनके संबंधों का पर्दाफाश करना है. पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश में रहता है. वह आतंकी गतिविधियों के साथ-साथ कश्मीर समेत कई जगहों पर हथियारों की सप्लाई की कोशिश में रहता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव है. भारत ने पाक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद करारा जवाब दिया था. 

यह भी पढ़ें : दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 03 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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