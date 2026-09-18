कुपवाड़ा में 2 आरोपियों की संपत्तियां जब्त, PAK में बैठकर देश से कर रहे गद्दारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान से कथित तौर पर आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे दो लोगों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने दोनों के नाम दर्ज जमीन और मकानों को जब्त करने की मंजूरी दी है. यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत की गई है.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कार्रवाई कचामा गांव के रहने वाले अब्दुल माजिद कुरैशी और परवेज अहमद कुरैशी की संपत्तियों के खिलाफ की गई है. पुलिस का कहना है कि दोनों फिलहाल पाकिस्तान में रहकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े हुए हैं.

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15 कनाल से ज्यादा जमीन और दो मकान जब्त होंगे

आधिकारिक आदेश के अनुसार, दोनों के नाम दर्ज कुल 15 कनाल 7 मरला जमीन और दो रिहायशी मकान कार्रवाई के दायरे में आए हैं. अब्दुल माजिद कुरैशी से जुड़ी 10 कनाल 7 मरला जमीन और तीन मंजिला मकान की पहचान की गई है. परवेज अहमद कुरैशी के नाम 5 कनाल जमीन और एक मंजिला रिहायशी मकान दर्ज है. ये सभी संपत्तियां कुपवाड़ा के कचामा गांव में स्थित हैं.

UAPA के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस ने यह कार्रवाई कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 276/2022 के मामले में UAPA की धारा 25 के तहत की है. आदेश में UAPA की धारा 2(1)(g)(ii) का भी उल्लेख किया गया है. इसके तहत संबंधित संपत्तियों को आतंकवाद से हासिल संपत्ति यानी 'Proceeds of Terrorism' की श्रेणी में माना गया है. पुलिस के मुताबिक, इसी कानूनी आधार पर इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. यह कार्रवाई अदालत में मामले के अंतिम दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई है.

कई गंभीर धाराओं का किया गया जिक्र

संपत्ति जब्ती की मंजूरी वाले दस्तावेज में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लेख किया गया है. इनमें IPC की धारा 120-B, 121, 121-A, 122 और 123 शामिल हैं. इसके अलावा UAPA की धारा 17, 18, 18-A, 18-B, 20, 38, 39 और 40 का भी हवाला दिया गया है. इन धाराओं का संबंध आतंकी गतिविधियों, आतंकवाद के लिए फंडिंग और आतंकी संगठनों या गतिविधियों से जुड़े मामलों से है.

DGP नलिन प्रभात ने दी मंजूरी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने दोनों लोगों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी है. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए. यह आदेश DSP DAR कुपवाड़ा को भेजा गया है. इसकी प्रतियां ADG CID, IG कश्मीर जोन, AIG CT/INT और SSP कुपवाड़ा समेत कई वरिष्ठ पुलिस और खुफिया अधिकारियों को भी भेजी गई हैं.

पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने का पुलिस का दावा

पुलिस रिकॉर्ड में दोनों लोगों के पाकिस्तान में रहकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े होने का दावा किया गया है. इसी आधार पर उनकी संपत्तियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई है. कुपवाड़ा में इस तरह की संपत्ति जब्ती का उद्देश्य आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की आर्थिक और संपत्ति संबंधी गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई करना है. हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों और संपत्ति की जब्ती को अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जा सकता.

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