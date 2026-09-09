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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान बॉर्डर के पास टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, चीनी पिस्टल के साथ आतंकी गिरफ्तार

पाकिस्तान बॉर्डर के पास टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, चीनी पिस्टल के साथ आतंकी गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा संबंधी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और उसकी पहचान हंदवाड़ा के क्रुहमुरा निवासी मंजूर अहमद भट के तौर पर की गई.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 09 Sep 2026 08:30 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक पूर्व-आतंकवादी द्वारा चलाए जा रहे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. हंदवाड़ा पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई एक पूर्व-आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में मिली पक्की जानकारी के आधार पर की गई. यह व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन हिज़्बुल मुजाहिदीन (HM) के एक मॉड्यूल के हिस्से के तौर पर हंदवाड़ा-कुपवाड़ा इलाके में हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था.

खुफिया जानकारी के आधार पर हुई कार्रवाई

हाइब्रिड आतंकवादी का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम किसी सूची में दर्ज नहीं होता, लेकिन वह कट्टरपंथी सोच वाला होता है. वह अपने हैंडलर (निर्देश देने वाले) द्वारा सौंपे गए किसी खास विध्वंसक या हिंसक काम को अंजाम देता है और फिर वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट जाता है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हंदवाड़ा शहर में उस जगह पर ऑपरेशन शुरू किया.

आतंकी के पास से मिले चीनी पिस्तौल समेत मिले ये सामान

उन्होंने बताया कि सुरक्षा संबंधी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और उसकी पहचान हंदवाड़ा के क्रुहमुरा निवासी मंजूर अहमद भट के तौर पर की गई. उन्होंने बताया कि उसके पास से एक चीनी पिस्तौल, दो मैगजीन और पिस्तौल की 16 गोलियां बरामद की गईं. प्रवक्ता के अनुसार, भट एक पूर्व-आतंकवादी है जिसे पहले भी दो मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक नया मामला दर्ज किया गया है और इस मॉड्यूल, इसके नेटवर्क और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें :  13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, उमर उन नवी मास्टर माइंड... लाल किला ब्लास्ट में बड़े खुलासे

Published at : 09 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Kupwara Terrorist JAMMU KASHMIR
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