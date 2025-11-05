जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छिपे हैं कई दहशतगर्द, ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रु इलाके में बुधवार (5 नवंबर) सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की पक्की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह-सुबह संयुक्त अभियान चलाया गया. इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से गोलाबारी हुई. सेना की White Knight Corps ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की है.

सेना की White Knight Corps ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि यह अभियान इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चलाया गया है. सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने छात्रु क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही इलाके को चारों ओर से घेर लिया. इस दौरान आतंकियों और जवानों के बीच संपर्क स्थापित हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई.

White Knight Corps ने दी ये जानकारी

White Knight Corps ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, “इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, आज सुबह सतर्क सैनिकों ने किश्तवाड़ के छात्रु इलाके में आतंकियों से संपर्क स्थापित किया है. आतंकियों के साथ फायरिंग जारी है. ऑपरेशन प्रगति पर है.”

पूरे क्षेत्र की गई नाकेबंदी

इलाके में अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी गई है ताकि आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें. स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से इलाके से दूर रहने की अपील की है.

कुलगाम में चला था आतंकी ठिकानों का पता

इससे एक दिन पहले, मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान के तहत दो पुराने आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया. यह ऑपरेशन दामहाल हांजीपोरा के जंगल इलाके में उस समय शुरू किया गया जब खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स (Rashtriya Rifles) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान ये ठिकाने बरामद हुए. अधिकारियों के अनुसार, यहां से आतंकियों के इस्तेमाल में आने वाले कई सामान भी बरामद किए गए हैं.

