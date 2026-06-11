Omab Abdullah Meets PM Modi: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. इनमें राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने, आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल थे.

सीएम उमर की पीएम से मुलाकात

बैठक की जानकारी देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए अहम कई मुद्दों को उठाया. उन्होंने खास तौर पर राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने, अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास कार्यों की गति और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों पर ज़ोर दिया.

मुख्यमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें राज्य का दर्जा जल्द बहाल करना, अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास की गति और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है."

पर्यटन समेत कई मुद्दों पर चर्चा

उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को पद पर लगातार 12 साल पूरे करने पर बधाई भी दी और इसे एक अहम राजनीतिक उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की.

यह बैठक ऐसे समय में अहम है जब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चा हो रही है और पर्यटन व निवेश पहलों के ज़रिए विकास में तेज़ी लाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं.

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