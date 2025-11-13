जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, दो हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

दिल्ली ब्लास्ट के बाद से सीमावर्ती राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा पूरे देश में संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है. ऐसे में आतंकियों और उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है. अब खबर जम्मू कश्मीर से आई है. यहां पुलिस ने सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर के मोमिनाबाद में सुरक्षाबलों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया. इस ज्वाइंट ऑपेरशन में दो हाइब्रिड आतंकवादियों शब्बीर नजर और शब्बीर मीर को अरेस्ट किया गया है. इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया जा रहा है. अब इसकी जांच की जा रही है.

02 hybrid #terrorists Shabir Najar & Shabir Mir arrested during a joint operation launched by Police and SFs in Moominabad #Sopore. Incriminating materials, arms & ammunition recovered. Investigation going on.@JmuKmrPolice pic.twitter.com/0FhYN1Kxfl — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 13, 2025

पुंछ में ड्रग तस्कर पर कार्रवाई

इधर, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इसमें एक कथित ड्रग तस्कर की पत्नी के नाम 1.11 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है. इस कार्रवाई पर पुलिस ने कहा- यह कार्रवाई NDPS अधिनियम के तहत की गई है. यह संपत्ति कथित ड्रग तस्कर मोहम्मद इकबाल की पत्नी शहनाज कौसर के नाम पर है. इस संपत्ति में एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत शामिल है. इसकी कीमत ही 1.11 करोड़ मानी जा रही है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में छापेमारी

इधर, घाटी में 12 नवंबर को जमात-ए-इस्लामी समेत कई बैन किए जा चुके संगठनों से जुड़े 500 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई. खुफिया सूचना के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है. अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि जेईआई से जुड़े लोग फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला बांदीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में छापेमारी की गई है. यह कार्रवाई देश में पनपे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए की गई है.

10 नवंबर को हुआ था ब्लास्ट

बता दें, 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास एक आई-20 कार में ब्लास्ट होने के बाद 12 लोगों की मौत हो गई थी. यह एक आतंकवादी हमला था. इसकी जांच NIA कर रही है. इसमें व्हाइट टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है. यह सभी आतंकी डॉक्टर के भेष में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग में थे.