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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, 'फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भारत के पक्ष में बात की है और वे...',

गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, 'फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भारत के पक्ष में बात की है और वे...',

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा विनाश करने वाला है, न कि हमारा रक्षक.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के बयान से असहमति जताते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, "यह बयान देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई. फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भारत के पक्ष में बात की है और वे कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

फारूक अब्दुल्ला को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वे केंद्र में मंत्री भी रहे हैं. मुझे उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी. मैं इस दावे से पूरी तरह असहमत हूं कि पाकिस्तान हमारा रक्षक है. पाकिस्तान हमारा विनाश करने वाला है, न कि हमारा रक्षक. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे लोगों को रोजगार या व्यापार के अवसर देने के बारे में कभी बात नहीं करता. अगर हम उन्हें पाकिस्तान को सौंप देते हैं, तो उनका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों का है.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि PoK के लोग बहुत परेशान हैं और पाकिस्तान से आजाद होकर भारत में शामिल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान हमारा रक्षक है, पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और जम्मू-कश्मीर के लोगों का दुश्मन बना रहेगा.

फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए शनिवार (24 अक्टूबर) को विवादित बयान दिया. उन्होंने बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क कई जगहों पर जाकर कश्मीरियों के बारे में बात कर रहा है. इसी वजह से जम्मू-कश्मीर के लोग बचे हुए हैं. वरना कश्मीरियों के प्रति भारत के इरादे ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी रक्षा कर रहा है. 

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, अब्दुल्ला ने बारामूला ने कहा, "वह बिल्कुल खुदमुख्तार हैं. जब मैंने वह कागज देखे. उनसे (दिल्ली) से आप क्या उम्मीद करेंगे? आप यह उम्मीद करेंगे कि वह कश्मीरियों के लिए इंसाफ करेंगे? अरे हिम्मत रखो उनका मुकाबला करने के लिए. हिम्मत नहीं रखोगे तो मिट जाओगे. तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा. यह आज चुप हैं क्योंकि दुनिया में जोर है. हमारा पड़ोसी इनके पीछे लगा हुआ है. वह हर जगह पहुंच जाता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है. पाकिस्तान हमें बचा रहा है, नहीं तो इनके इरादे नेक नहीं हैं."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 25 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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