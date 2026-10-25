गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, 'फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भारत के पक्ष में बात की है और वे...',

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के बयान से असहमति जताते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, "यह बयान देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई. फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भारत के पक्ष में बात की है और वे कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

फारूक अब्दुल्ला को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वे केंद्र में मंत्री भी रहे हैं. मुझे उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी. मैं इस दावे से पूरी तरह असहमत हूं कि पाकिस्तान हमारा रक्षक है. पाकिस्तान हमारा विनाश करने वाला है, न कि हमारा रक्षक. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे लोगों को रोजगार या व्यापार के अवसर देने के बारे में कभी बात नहीं करता. अगर हम उन्हें पाकिस्तान को सौंप देते हैं, तो उनका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों का है.

VIDEO | Disagreeing with National Conference president Dr Farooq Abdullah's statement, Former J&K CM Ghulam Nabi Azad says, "I was shocked to see this statement. Farooq Abdullah has always spoken in a pro-India manner and has served as the Chief Minister of the state several times. He has also served as a minister at the Centre. I did not expect him to make such a statement. I completely disagree with the claim that Pakistan is our protector. Pakistan is our destroyer, not our saviour... Pakistan does not speak about providing employment or business opportunities to our people at international forums. If we hand them over to Pakistan, they will meet the same fate as the people of Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The people of PoK are suffering and risking their lives to free themselves from Pakistan and join India. Therefore, to say that Pakistan is our saviour is completely wrong. Pakistan was our enemy, is our enemy, and remains the enemy of the people of Jammu and Kashmir." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि PoK के लोग बहुत परेशान हैं और पाकिस्तान से आजाद होकर भारत में शामिल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान हमारा रक्षक है, पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और जम्मू-कश्मीर के लोगों का दुश्मन बना रहेगा.

फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए शनिवार (24 अक्टूबर) को विवादित बयान दिया. उन्होंने बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क कई जगहों पर जाकर कश्मीरियों के बारे में बात कर रहा है. इसी वजह से जम्मू-कश्मीर के लोग बचे हुए हैं. वरना कश्मीरियों के प्रति भारत के इरादे ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी रक्षा कर रहा है.

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, अब्दुल्ला ने बारामूला ने कहा, "वह बिल्कुल खुदमुख्तार हैं. जब मैंने वह कागज देखे. उनसे (दिल्ली) से आप क्या उम्मीद करेंगे? आप यह उम्मीद करेंगे कि वह कश्मीरियों के लिए इंसाफ करेंगे? अरे हिम्मत रखो उनका मुकाबला करने के लिए. हिम्मत नहीं रखोगे तो मिट जाओगे. तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा. यह आज चुप हैं क्योंकि दुनिया में जोर है. हमारा पड़ोसी इनके पीछे लगा हुआ है. वह हर जगह पहुंच जाता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है. पाकिस्तान हमें बचा रहा है, नहीं तो इनके इरादे नेक नहीं हैं."

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