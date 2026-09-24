'मुस्लिमों के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे', जमीयत के महमूद मदनी का ऐलान

जमीयत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि भारत में एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुसलमानों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उठाएंगे. मौलाना मदनी ने कहा कि भारत में बहुत कुछ हासिल किया और अब उसे लाइन से नहीं भटकना चाहिए.

मौलाना महमूद मदनी ने कहा, 'आज की तारीख में दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है. ग्लोबल लेवल पर इंडिया के बहुत सारे दोस्त हैं. उन दोस्तों को हम साथ लेंगे ताकि इंडिया रास्ते से भटके नहीं. इसके ऊपर मिल बैठकर काम करेंगे. जब हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं तो इंडिया के दोस्तों को साथ लेने की बात करते हैं ताकि वह इंडिया को डिरेल ना होने दें. हम और वह सब मिलकर के इंडिया उसी जगह पर रहे जिस जगह पर इंडिया को रहना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'मुल्क में लगातार एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है. पहले मॉब लिचिंग हुई, घर पर बुलडोजर चले, अब मस्जिदों, दरगाहों पर निशाना बनाया जा रहा है. कहीं कुछ गलत भी हो, लेकिन संविधान की तरफ से सिस्टम में राहत के मौकों को छीन लेना, ये अराजकता की तरफ ले जाने वाली चीज है.'

हम असहाय हो जाएं, यह मुल्क के लिए ठीक नहीं - मौलाना मदनी

मौलाना मदनी ने कहा, 'सबसे बड़ी माइनोरिटी मुल्क की उसके बीच में बेचैनी है गुस्सा है. तो हमने आपात बैठक बुलाई और विस्तृत चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए और क्या-क्या हो रहा है. इसमें सरकार, प्रशासन की मिलीभगत और हमारे देश के न्यायिक सिस्टम के फेलियर ने इस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है. अगर असहाय हम हो जाएं तो यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं है . इस परिस्थित में बदलाव करने के बारे में अख्तियार नहीं है, लेकिन इससे लड़ने का अख्तियार मौजूद है. संवैधानिक तरीके अपनाएंगे.'

जमीयत की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय की महमूदिया लाइब्रेरी में हुई. बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने की. इसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी समेत देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यसमिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया.

बैठक में देश की मौजूदा स्थिति, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शरीअत में हस्तक्षेप के प्रयासों तथा धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और मदरसों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इससे पहले जमीयत के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, जिसे बैठक के अध्यक्ष ने मंजूरी दी.

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