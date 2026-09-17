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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऊधमपुर के बारटेल जंगल में जैश के 2 आतंकी ढेर, 2023 से वादी में था आतंक

ऊधमपुर के बारटेल जंगल में जैश के 2 आतंकी ढेर, 2023 से वादी में था आतंक

जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले बारटेल इलाके के जंगलों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर मार गिराया है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 17 Sep 2026 06:35 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले बारटेल इलाके के जंगलों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों के होने की बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी थी. सूचना आने पर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सूत्रों से पुष्टि की. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की लोकेशन की पुष्टि की. कल शाम सूचना मिलते ही फ़ौरन कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी और लोकेशन भारतीय सेना के साथ साझा की और रात साढ़े 8 बजे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया.

जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन

ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 4-5 राउंड रॉकेट लांचर भी फायर किए और आतंकियों को बारटेल के जंगल में ही घेर लिया. सुबह होते ही फिर से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के दो पाकिस्तानी आतंकी मारे गए. एबीपी न्यूज़ के पास ऑपरेशन के बाद की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जिसमे नज़र आ रहा है कि दोनों आतंकियों को भारतीय सेना ने बड़ी कुशलता से सीध सिर पर गोली मार कर मार गिराया है.

पाकिस्तानी नागरिक हैं आतंकी

मारे गए इन दोनों आतंकियों की शिनाख्त पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है, साथ इनके छद्म आतंकी नाम मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद आदिल उर्फ मुस्तफा सामने आए हैं. भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रो के मुताबिक दोनों आतंकियों ने साल 2023-24 के आसपास भारत में घुसपैठ किया था, साथ ही ये आतंकी पिछले 2 साल से उधमपुर से लेकर कठुआ तक घूम रहे थे. आतंकियों को मारने के बाद भारतीय सेना ने इलाके से एक कथीर OGW को भी मौके से पकड़ा है और इसके साथ पूछताछ की जा रही है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:35 PM (IST)
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Jaish E Mohammed
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