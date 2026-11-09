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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFICCI की रिपोर्ट दिखा सरकार पर बरसे जयराम रमेश, बोले- 'प्रदूषण से 1 साल में 20 लाख मौतें'

FICCI की रिपोर्ट दिखा सरकार पर बरसे जयराम रमेश, बोले- 'प्रदूषण से 1 साल में 20 लाख मौतें'

जयराम रमेश ने 'X' पर फिक्की (FICCI) की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया है कि "2023 में भारत में हुई लगभग 20 लाख (कुल मौतों का लगभग 22%) मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 09 Nov 2026 01:26 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और महासचिव जयराम रमेश ने दिवाली के बाद देशभर के बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने फिक्की (FICCI), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि "मोदी सरकार लंबे समय से इस बात को मानने से इनकार करती रही है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं."

जयराम ने कहा कि "सरकार ने संसद के अंदर और बाहर कई रिपोर्टों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि ये रिपोर्ट भारत के संदर्भ में नहीं हैं. साथ ही सरकार ने कहा कि इनके प्रभाव सीधे तौर पर या केवल इसी एक कारण से नहीं जुड़े हैं. अब FICCI-EY की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत में हुई लगभग 20 लाख (कुल मौतों का लगभग 22%) मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था."

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साफ हवा में सांस लेना बुनियादी जरूरत

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह गहरी नींद में सोई मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी है. 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) ठीक है, लेकिन 'सांस लेने में आसानी' (साफ हवा में सांस ले पाना) कहीं अधिक बुनियादी जरूरत है. भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक जानलेवा खतरा बन चुका है."

हवा साफ करने का 3 सूत्रीय कार्यक्रम

जयराम रमेश ने प्रदूषण में सुधार के तीन बिन्दु का एक कार्यक्रम भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि "सुधार का एजेंडा काफी समय से स्पष्ट है और FICCI की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए दस साल का एक जरूरी और चरणबद्ध रोडमैप पेश करती है. इस पर अमल तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, जिसके तहत:-

  1. PM2.5 और ओज़ोन के मौजूदा मानकों को सख्त बनाकर WHO द्वारा सुझाए गए सुरक्षित स्तरों के बराबर लाया जाए.
  2. 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) में बदलाव करके PM2.5 और ओज़ोन पर विशेष ध्यान दिया जाए.
  3. 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की जगह एक नया 'क्लीन एयर एक्ट' (स्वच्छ वायु अधिनियम) लाया जाए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो. ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वायु प्रदूषण के स्रोतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को लेकर कई नए और ठोस सबूत सामने आ चुके हैं.

उन्होंने कहा कि "देश के प्रमुख उद्योग संगठन (FICCI) की ओर से आए इस विश्लेषण को मोदी सरकार निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि इस संगठन का एक लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास रहा है."

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 09 Nov 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
FICCI Jairam Ramesh
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