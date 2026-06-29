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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJaipur Spy Case: जयपुर की 'बबीता' कैसे बनी 'खदीजा'... पाकिस्तान जाने की थी तैयारी, खुलासों ने ATS को भी चौंकाया

Jaipur Spy Case: जयपुर की 'बबीता' कैसे बनी 'खदीजा'... पाकिस्तान जाने की थी तैयारी, खुलासों ने ATS को भी चौंकाया

जयपुर में ISI के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी. ATS जांच में पाकिस्तान, जैश और कट्टरपंथ से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 05:56 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की सेशन कोर्ट में पेश किया गया. सुरक्षा कारणों से फिजिकल मोड़ के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बबीता की पेशी कराई गई.

जयपुर सेशन अदालत की सीजेएम-2 कोर्ट ने बबीता की न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ ही अदालत ने उसे जेल में ही रखने के आदेश बरकरार रखे हैं. इससे पहले सात दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद एटीएस ने शनिवार को उसे वेकेशन कोर्ट में पेश किया था, जहां से दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. सोमवार को एटीएस ने कोर्ट में उसका प्रोडक्शन वारंट पेश किया, लेकिन इस बार पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की.

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कट्टरपंथ की राह

एटीएस ने बबीता धाकड़ को 20 जून को जयपुर से गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के मुताबिक सात दिन की पूछताछ में उससे कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं. जांच में सामने आया कि बबीता ने ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम खदीजा रख लिया था.

बताया जा रहा है कि उसने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी से निकाह करने के लिए धर्म बदला था. एटीएस के अनुसार, धर्म परिवर्तन के बाद उसकी सोच तेजी से कट्टर होती चली गई. पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह जल्द ही पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी. वहां उसे फिजिकल ट्रेनिंग दी जानी थी, जिसमें सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग भी शामिल थी. दावा है कि इस तरह की गतिविधियों से जुड़ी काफी जानकारी उसने पहले ही ऑनलाइन हासिल कर ली थी.

स्लीपर सेल की तलाश

बबीता मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है. करीब 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पति से अलग हो गए . इसके बाद वह जयपुर में अपने पिता के घर रहने लगी थी. अब एटीएस की जांच का सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आने के बाद क्या बबीता सिर्फ खुद ही सक्रिय थी या उसने राजस्थान में स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हुए कुछ और लोगों को भी अपने नेटवर्क से जोड़ लिया था. इसी एंगल पर जांच एजेंसी लगातार पड़ताल कर रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
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