जयपुर के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य, हैरतअंगेज करतबों ने मोह लिया सबका मन

जयपुर में इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो के दौरान अपने हैरतअंगेज प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया. एयर शो में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी मौजूद रहे. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 22 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में हुए भारतीय वायु सेना के के एयर शो में एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीम ने हवा में हैरतअंगेज प्रदर्शन किया. जल महल इलाके में हुए एयर शो में झील के पानी के ऊपर एयरफोर्स के प्लेन और हेलिकॉप्टर्स ने प्रदर्शन से सभी मन मोह लिया. सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लाल और सफेद रंग के हॉक जेट विमानों से प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन देख गदगद हुए लोग

नौ जेट विमान एक साथ हवा में अलग-अलग करतब दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे. इन विमान ने 1000 फीट की ऊंचाई पर महज 5 मीटर की दूरी पर 18 डिस्प्ले दिया. इसी तरह सारंग टीम के हेलिकॉप्टर्स ने नाहरगढ़ बेस से उड़ान भरी. पांच हेलीकॉप्टरों ने अलग-अलग तरह के प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया. सूर्य किरण टीम के विमानो ने हवा में तिरंगा पैदा कर लोगों में देश प्रेम का जज़्बा पैदा किया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सूर्य किरण टीम के 9 में से तीन पायलेट जयपुर के ही रहने वाले हैं. विमानों ने जब तिरंगे की आकृति बनाई तो उस वक्त देर तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ताजमहल की झील में भी सुरक्षा एजेंसी की टीम नाव पर भ्रमण कर रही थी. एयर शो के दौरान पतंगबाजी पर रोक लगी हुई थी. ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया था.

सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद

एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जल महल इलाके में पहुंचे हुए थे. तकरीबन एक घंटे के एयर शो ने लोगों को रोमांचित कर दिया 
लोग पूरे वक्त तालियां बजाते और मोबाइल फोन पर तस्वीरें लेते हुए दिखाई दिए. यह एयर शो 20 फरवरी को फिर से जयपुर के जल महल पर ही आयोजित किया गया था. एयर शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जल महल पर मौजूद थे. वह भी पूरे वक्त तक रोमांच के साथ एयर शो का आनंद लेते हुए दिखाई दिए.

Published at : 22 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Indian Airforce JAIPUR JAIPUR NEWS Jaipur Air Show
