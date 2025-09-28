एशिया कप क्रिकेट फाइनल में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले के बीच, जेल में बंद लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीताांजलि अंगमो ने उनके पाकिस्तान दौरे पर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'अगर भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेल सकता है, तो सोनम वांगचुक वहां यूएन सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकते?'

पाकिस्तान दौरे पर उठे सवालों का जवाब

अंगमो की यह टिप्पणी उस समय आई जब लद्दाख यूटी पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जमवाल ने आरोप लगाया कि वांगचुक के पाकिस्तान से 'संबंध' हो सकते हैं. उन्होंने इस वर्ष फरवरी में वांगचुक के पाकिस्तान दौरे का हवाला दिया था.

जलवायु सम्मेलन में शिरकत

अंगमो ने स्पष्ट किया कि यह दौरा पूरी तरह पेशेवर और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था. उन्होंने कहा, 'हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल हुए थे. मैं भी वहां महिलाओं की भूमिका पर एक पेपर पेश करने गई थी. वास्तव में उन्होंने (वांगचुक) मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की.'

पीएम मोदी की तारीफ भी की थी सोनम ने

अंगमो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वांगचुक जलवायु परिवर्तन पर बोलते नजर आ रहे थे और पीएम मोदी की पहल की तारीफ कर रहे थे. सम्मेलन का शीर्षक था ‘ब्रीद पाकिस्तान’. अंगमो की यह टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेह में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार थे.

The Pakistan narrative about Sonam Wangchuk is false and defamatory. We were invited for a UN climate conference where he praised Mr Modi for initiatives like Simply Life.#freesonamwangchuk #SatyamevaJayate pic.twitter.com/qeqROAEn71 — Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) September 28, 2025



सोनम ने क्यों की थी पाकिस्तान की यात्रा, पत्नी अंगमो ने बताया

अंगमो ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश की उनकी हालिया यात्रा पूरी तरह से पेशेवर और जलवायु-केंद्रित थी. अपने पति के पाकिस्तान से संबंधों के आरोपों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर हुई थीं. उन्होंने कहा, ‘हमने संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था. हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर यह नहीं देखेगा कि मैं पाकिस्तान में बह रहा हूं या भारत में.’



उन्होंने कहा, ‘फरवरी में आयोजित ‘ब्रीद पाकिस्तान’ सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और डॉन मीडिया ने किया था और इसमें बहुराष्ट्रीय सहयोग शामिल था. ICIMOD जैसे संगठन सभी आठ हिंदू कुश देशों को एक साथ लाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं. हम ICIMOD के हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम का हिस्सा हैं.’



उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) एक नेपाल-आधारित संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के आठ क्षेत्रीय सदस्य देश - भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं.