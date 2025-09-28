हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत -पाकिस्तान से क्रिकेट खेल सकता है तो...', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं पत्नी ने क्या कहा?

'भारत -पाकिस्तान से क्रिकेट खेल सकता है तो...', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं पत्नी ने क्या कहा?

Sonam Wangchuk wife questions India-Pakistan Match: अंगमो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वांगचुक जलवायु परिवर्तन पर बोलते नजर आ रहे थे और पीएम मोदी की पहल की तारीफ कर रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप क्रिकेट फाइनल में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले के बीच, जेल में बंद लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीताांजलि अंगमो ने उनके पाकिस्तान दौरे पर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'अगर भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेल सकता है, तो सोनम वांगचुक वहां यूएन सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकते?'

पाकिस्तान दौरे पर उठे सवालों का जवाब
अंगमो की यह टिप्पणी उस समय आई जब लद्दाख यूटी पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जमवाल ने आरोप लगाया कि वांगचुक के पाकिस्तान से 'संबंध' हो सकते हैं. उन्होंने इस वर्ष फरवरी में वांगचुक के पाकिस्तान दौरे का हवाला दिया था.

जलवायु सम्मेलन में शिरकत
अंगमो ने स्पष्ट किया कि यह दौरा पूरी तरह पेशेवर और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था. उन्होंने कहा, 'हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल हुए थे. मैं भी वहां महिलाओं की भूमिका पर एक पेपर पेश करने गई थी. वास्तव में उन्होंने (वांगचुक) मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की.'

पीएम मोदी की तारीफ भी की थी सोनम ने
अंगमो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वांगचुक जलवायु परिवर्तन पर बोलते नजर आ रहे थे और पीएम मोदी की पहल की तारीफ कर रहे थे. सम्मेलन का शीर्षक था ‘ब्रीद पाकिस्तान’. अंगमो की यह टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेह में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार थे.


सोनम ने क्यों की थी पाकिस्तान की यात्रा, पत्नी अंगमो ने बताया
अंगमो ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश की उनकी हालिया यात्रा पूरी तरह से पेशेवर और जलवायु-केंद्रित थी. अपने पति के पाकिस्तान से संबंधों के आरोपों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर हुई थीं. उन्होंने कहा, ‘हमने संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था. हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर यह नहीं देखेगा कि मैं पाकिस्तान में बह रहा हूं या भारत में.’

उन्होंने कहा, ‘फरवरी में आयोजित ‘ब्रीद पाकिस्तान’ सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और डॉन मीडिया ने किया था और इसमें बहुराष्ट्रीय सहयोग शामिल था. ICIMOD जैसे संगठन सभी आठ हिंदू कुश देशों को एक साथ लाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं. हम ICIMOD के हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम का हिस्सा हैं.’

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) एक नेपाल-आधारित संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के आठ क्षेत्रीय सदस्य देश - भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं.

Published at : 28 Sep 2025 10:28 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk PM Modi Leh Protest Leh Violence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
IND vs PAK: ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल
ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
IND vs PAK: ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल
ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
बिजनेस
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
यहां बर्फ जैसे सफेद ‘रूई के पहाड़ों’ पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह
यहां बर्फ जैसे सफेद ‘रूई के पहाड़ों’ पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget