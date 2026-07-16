पुरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात, दो की मौत कई घायल, जानें ताजा स्थिति

पुरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात बन गए. रथ यात्रा में के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. भीड़ में दम घुटने से एक महिला की मौत हुई है तो वहीं हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हुई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग बेहोस हो गए थे तो वहीं कई लोग घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हालांकि प्रशासन ने कहा कोई भगदड़ नहीं, सिर्फ भीड़ बढ़ने के कारण दम घुटने से महिला श्रद्धालु की मौत हुई है और कई लोगों की तबियत खराब हुई है. एक और अलग घटना में 35 साल के युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई.

कैसे बने भगदड़ जैसे हालात

एक मृतक की पहचान क्योंझर के अनिल दास के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) पर मारिचीकोट छक के पास पुलिस घेरे से करीब 100 फीट की दूरी पर भारी भीड़ के बीच सांस लेने में दिक्कत होने के बाद वे गिर पड़े. उन्हें तुरंत पुरी के जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह घटना तब हुई जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा देखने के लिए ग्रैंड रोड पर भारी भीड़ जमा थी. अधिकारियों ने अभी तक उस स्थिति के बारे में कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई.

पुरी में कई स्तरों पर सुरक्षा के इंतजाम: प्रशासन

ओडिशा के डीजीपी वाई बी खुरानिया ने बताया कि पुरी में कई स्तरों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस उत्सव के लिए आईपीएस के 19 अधिकारियों और लगभग 13,000 अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएस, आरएएफ सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन-जैमर सिस्टम से जुड़े कुल 473 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, दो कमान और नियंत्रण केंद्रों के जरिए ‘बड़ा डंडा’ और आस-पास के इलाकों की निगरानी की जा रही है. उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और ओडिशा पुलिस समुद्री पुलिस थाना द्वारा संयुक्त गश्त की जा रही है और क्यूआरटी तैनात की गई हैं.