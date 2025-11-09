हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
युवा कांग्रेस ने ECI दफ्तर की दीवारों पर चिपकाए 'ब्राजील मॉडल वोट चोरी' के पोस्टर, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

IYC on ECI: भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि लोकतंत्र की नीलामी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आज हमने उनके दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपकाकर चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा है.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 09:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय चुनाव आयोग की दीवारों पर ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी वोट चोरी वाले पोस्टर चिपकाए. यह हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ शुरू किए गए देशव्यापी पोस्टर अभियान की औपचारिक शुरुआत थी.

चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, ‘लोकतंत्र की नीलामी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वोट चोरी के तीन मुख्य आरोपी हैं और वो हैं भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी. आज हमने उनके दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपकाकर चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा है.'

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया दावा

उदय भानु चिब ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ब्राजीलियन महिला ने 22 वोट डाले, जो सिस्टमैटिक धांधली का खुला प्रमाण है. जब यह सब हो रहा था, तब भारतीय चुनाव आयोग सो रहा था. क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद के लिए इस धांधली में शामिल है? हम पूरे देश में पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए बार-बार यही सवाल पूछेंगे. यह ब्राजीलियन महिला आखिर कौन है? चुनाव आयोग वोट चोरी करके भाजपा सरकारें क्यों बनवा रहा है?’

दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों में पोस्टर अभियान शुरू

कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों में भी यह पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है. उदय भानु चिब ने साफ चेतावनी दी है कि हिसाब मांगा जाएगा और चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा. यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं. युवा कांग्रेस ने ऐलान किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच नहीं हो जाती है.

यह भी पढ़ेंः ‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Published at : 09 Nov 2025 09:00 PM (IST)
ECI Indian Youth Congress IYC Election Commission CONGRESS Vote Theft
