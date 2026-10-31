इटली में क्यों सुलगी विरोध की आग? जनता की मांगें, पुलिस का एक्शन और PM का जवाब

इटली में बढ़ती महंगाई, महंगे किराये और शिक्षा पर कम खर्च के खिलाफ हजारों छात्र, मजदूर और ट्रेड यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतर आए. शुक्रवार (30 अक्टूबर) को देश के 40 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने बेहतर वेतन, अच्छी सार्वजनिक सुविधाओं और आम लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग की. उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार की सैन्य खर्च बढ़ाने की नीति और युद्ध वाले इलाकों में हथियार भेजने के लिए बंदरगाहों के इस्तेमाल का भी विरोध किया.

देशव्यापी प्रदर्शन ट्रेड यूनियन 'यूनिओन सिंडाकेल डि बेस' (USB) की ओर से बुलाई गई 24 घंटे की हड़ताल का हिस्सा थे. ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव देखने को मिला. हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई जगह वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इटली की समाचार एजेंसी एएनएसए के मुताबिक, संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के दौरान आठ लोगों को हिरासत में लिया गया.

छात्रों की मांग- पढ़ाई और किराये का खर्च कम करे सरकार

इस आंदोलन में छात्रों की बड़ी भागीदारी रही. वे लंबे समय से शिक्षा के लिए ज्यादा सरकारी बजट देने, महंगी फीस कम करने और सस्ते छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. इटली के कई शहरों में छात्र स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन कर चुके हैं. कुछ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर टेंट लगाकर विरोध भी शुरू किया था.

रोम में 21 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्रा बीट्रिस चिलेली ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा कि छात्रों के लिए अब हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र महंगी फीस और किराया नहीं चुका पा रहे हैं. इसका बोझ उनके माता-पिता पर पड़ रहा है. उनके मुताबिक, रोम में छात्र आवास के लिए एक कमरे का किराया 1,200 यूरो प्रति महीने तक पहुंच सकता है.

छात्र आंदोलन की प्रवक्ता 18 वर्षीय लॉरा तेरेसी ने प्रदर्शन से पहले कहा था कि उन्हें बड़ी संख्या में छात्रों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि छात्र मेलोनी सरकार की सैन्य खर्च बढ़ाने की नीति और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इसका असर परिवारों, मजदूरों और छात्रों पर पड़ रहा है. उन्होंने शिक्षा के बजट में लगातार की जा रही कटौती का भी विरोध किया.

ट्यूरिन में पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन, आठ लोग हिरासत में

ट्यूरिन में प्रदर्शनकारियों ने प्रीफेक्चर बिल्डिंग के आसपास लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स की ओर बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान छात्रों और वामपंथी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. वहीं, शाम को तनाव उस समय बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की. इतालवी समाचार एजेंसी के मुताबिक, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन चलाया. इस दौरान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने वाले आठ लोगों को हिरासत में लिया गया.

रोम में कोलोसियम तक पहुंचा प्रदर्शन, टेंट लगाकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान

राजधानी रोम में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल टर्मिनी रेलवे स्टेशन से मार्च शुरू किया. इस जुलूस में दो ट्रैक्टर और एक टैक्सी भी शामिल हुई. प्रदर्शनकारी झंडे और बैनर लेकर कोलोसियम के पास से गुजरे. वे नारे लगाते हुए सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान एक समूह ने नारा लगाया,'हमें बम नहीं, ज्यादा घर चाहिए.' कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाजा में बमबारी के दौरान डरे हुए नागरिकों की स्थिति दिखाने के लिए एक छोटी प्रस्तुति भी दी. कई शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन वाले झंडे भी नजर आए. रोम में कुछ प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वे सप्ताहांत में भी टेंट लगाकर अपना विरोध जारी रखेंगे. कुछ लोगों ने सड़कों पर कचरे के डिब्बे रखकर उनमें आग लगा दी. वहीं, अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे.

जेनोआ में 15 हजार लोग बंदरगाह क्षेत्र में पहुंचे

बंदरगाह शहर जेनोआ में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ. यहां करीब 15 हजार बंदरगाह कर्मचारी, छात्र और दूसरे प्रदर्शनकारी बंदरगाह क्षेत्र में पहुंच गए. उनका विरोध सिर्फ महंगाई और वेतन तक सीमित नहीं था. वे युद्धग्रस्त इलाकों में हथियारों की खेप भेजने के लिए व्यापारिक बंदरगाहों के इस्तेमाल का भी विरोध कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों ने खाड़ी क्षेत्र से लेकर काला सागर तक चल रहे संघर्षों में फंसे नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि व्यापारिक बंदरगाहों का इस्तेमाल युद्ध में हथियार भेजने के लिए नहीं होना चाहिए.

मिलान और दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन

मिलान में प्रदर्शन की शुरुआत सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हुई. इसके बाद प्रदर्शनकारी शहर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़े. पुलिस ने इस बार जुलूस को शहर के उस इलाके से दूर रखा, जहां दो सप्ताह पहले महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने दुकानों में लूटपाट की थी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और पुलिस से झड़प की थी.

मिलान में छात्रों ने बैनर पर लिखा, 'आओ, अपना भविष्य वापस हासिल करें.' पुलिस ने कई सड़कों पर बैरिकेडिंग की. शुक्रवार दोपहर तक यहां किसी बड़ी झड़प की खबर नहीं थी. बोलोग्ना, नेपल्स और दूसरे शहरों में भी मार्च निकाले गए. ट्यूरिन में प्रदर्शन की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों और दंगा नियंत्रण पुलिस के बीच हल्की झड़पें हुईं. इस आंदोलन में छात्रों के अलावा शिक्षक, मजदूर, टैक्सी चालक, ट्रक ड्राइवर, किसान और रिटायर लोग भी शामिल हुए. रोम में एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी ने तख्ती लेकर विरोध जताया, जिस पर लिखा था- 'पेंशन पाने वाले नाराज हैं और गुस्से में हैं.'

हिंसक झड़पों के बाद सरकार ने सख्त किए थे नियम

इटली में हाल के हफ्तों में महंगाई और शिक्षा के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. 17 और 18 अक्टूबर को मिलान में युवाओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. इसके बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानून सख्त कर दिए. साथ ही नाबालिगों को हिरासत में लेने के नियमों में भी ढील दी गई.

ट्रक ड्राइवरों और किसानों के लिए 175.2 मिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान

ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान ट्रक ड्राइवरों, किसानों और मछुआरों को राहत देने के लिए इटली सरकार ने पिछले सप्ताह 175.2 मिलियन यूरो (करीब 195 मिलियन डॉलर) के सहायता पैकेज पर सहमति जताई थी. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को इस राहत पैकेज की वजह बताया गया है. इसके अलावा सरकार के 2027 के प्रस्तावित बजट में युवाओं और परिवारों के लिए भी कुछ योजनाएं शामिल करने पर चर्चा चल रही है. इनमें 30 साल से कम उम्र के कर्मचारियों को हर साल 2,500 यूरो का बोनस देने का प्रस्ताव भी शामिल है.

पीएम मेलोनी बोलीं- युवाओं की समस्याओं का जवाब देना चाहती है सरकार

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 28 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार के प्रस्ताव युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि इससे सामान्य तौर पर उन युवाओं को जवाब मिल सकेगा, जिन्हें लगता है कि सरकार उनकी परवाह नहीं करती.'' हालांकि, मेलोनी ने यह भी साफ किया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित राहत उन लोगों के लिए नहीं है, जो दुकानों के शीशे तोड़ते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं.

फिलहाल इटली में महंगाई, शिक्षा के खर्च और सैन्य नीतियों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है. छात्र और मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं. दूसरी ओर, सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राहत योजनाओं के जरिए लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश कर रही है.