Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजासूसी करने वालों की अब खैर नहीं, भारत को अंतरिक्ष में मिलेगी नई 'आंख'

जासूसी करने वालों की अब खैर नहीं, भारत को अंतरिक्ष में मिलेगी नई 'आंख'

ISRO का GSLV-F17 मिशन सिर्फ एक और सैटेलाइनट लॉन्च नहीं, बल्कि भारत की पृथ्वी अवलोकन, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक सर्विलांस क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 01 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत एक बार फिर अंतरिक्ष से अपनी धरती पर नजर रखने की क्षमता को मजबूत करने जा रहा है. ISRO का GSLV-F17 मिशन EOS-05 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite) को 4 सितंबर सुबह 2.55 बजे अंतरिक्ष में स्थापित करेगा. यह मिशन सिर्फ एक और सैटेलाइनट लॉन्च नहीं, बल्कि भारत की पृथ्वी अवलोकन, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक सर्विलांस क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

EOS-05 को जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा. करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर लगातार नजर रखने की क्षमता देगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई फ्रीक्वेंसी इमेजिंग है. चुने हुए क्षेत्रों की तस्वीर लगभग हर पांच मिनट और व्यापक भारतीय क्षेत्र की कवरेज करीब 30 मिनट में संभव होने की बात कही गई है.

इन क्षेत्रों में भी मिलेगी मदद

इससे बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग, कृषि और पर्यावरणीय बदलावों की निगरानी में मदद मिल सकती है. फसलों की स्थिति और वनस्पति, हेल्थ जैसे क्षेत्रों में भी सैटेलाइट इमेजरी उपयोगी होगी, लेकिन EOS-05 का महत्व केवल सिविलियन अप्लीकेशन तक सीमित नहीं है. 

सरकारी दस्तावेजों में इसे स्टैटेजिक यूजर के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है. लगातार इमेजरी मिलने से सीमा क्षेत्रों, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री क्षेत्रों में बदलती गतिविधियों की निगरानी तथा ब्रॉडर सिचुएशनल अवेयरनेस मजबूत हो सकती है. इसे अन्य सैटेलाइट, ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के साथ जोड़कर रणनीतिक योजना बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

तेलंगाना BJP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नितिन नबीन, राहुल गांधी पर किया हमला

EOS-05 को सीधे ‘मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट’ कहना सही नहीं होगा. यह मुख्य रूप से Earth Observation satellite है, लेकिन इसकी लगातार निगरानी की क्षमता इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण स्पेस एसेट बनाती है. GSLV-F17 के जरिए भारत अंतरिक्ष में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं भेज रहा. वह अपनी देखने, समझने और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और मजबूत कर रहा है. यही वजह है कि EOS-05 को भारत की नई ‘Eye in the Sky’ कहा जा सकता है.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे

Published at : 01 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
ISRO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जासूसी करने वालों की अब खैर नहीं, भारत को अंतरिक्ष में मिलेगी नई 'आंख'
जासूसी करने वालों की अब खैर नहीं, भारत को अंतरिक्ष में मिलेगी नई 'आंख'
इंडिया
तेलंगाना BJP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नितिन नबीन, राहुल गांधी पर किया हमला
तेलंगाना BJP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नितिन नबीन, राहुल गांधी पर किया हमला
इंडिया
TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे
TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
बिहार
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
इंडिया
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
इंडिया
क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार की SC में अर्जी, कहा- कोई अंतरिम आदेश न दें
क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार की SC में अर्जी, कहा- कोई अंतरिम आदेश न दें
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget