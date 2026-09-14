'नमस्ते भारत, मेरा नाम रूवेन अजार...' हिंदी दिवस के मौके पर बोले इजरायली राजदूत

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर बधाई दी है. इस खास मौके पर उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि नमस्ते भारत मेरा नाम रूवेन अजार है. मैं भारत में इजरायल का राजदूत हूं, जब मैं दो साल पहले भारत आया था उस समय मैंने हिंदी सीखनी शुरू की थी. आज 2 साल बाद मैं आप सबको हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं. इसके अलावा उन्होंने वीडियो कैप्शन पर लिखा कि दो पुरानी भाषाएं, जो आज भी ज़िंदा हैं. इजरायल सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकमनाएं देता है.

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को समझाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. देश में सरकारी कामकाज, शिक्षा और कई दूसरे क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इस दिन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

हिंदी | עִברִית

Two ancient languages, still very much alive today. 🇮🇱🇮🇳



Israel would like to wish everyone हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकमनाएं! ❤️ pic.twitter.com/iWnpcRTFdd — 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) September 14, 2026

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14 सितंबर का हिंदी दिवस से क्या है संबंध?

हिंदी दिवस मनाने की वजह देश के संविधान से जुड़ी हुई है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. इसी ऐतिहासिक फैसले की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने के बाद इसके सरकारी कामकाज में इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया गया. समय के साथ हिंदी का प्रयोग प्रशासन के साथ-साथ शिक्षा, साहित्य, मीडिया और जनसंचार के कई क्षेत्रों में भी बढ़ा.

संविधान में हिंदी को लेकर क्या कहा गया है?

हिंदी से जुड़ी एक बात को लेकर अक्सर लोगों के बीच भ्रम रहता है. संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा बताया गया है. इसका मतलब यह है कि हिंदी को संविधान में भारत की “राष्ट्रीय भाषा” नहीं कहा गया है. भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए संविधान में हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं के लिए भी अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं.

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