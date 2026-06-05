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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल में खुलेंगे राज? पाकिस्तान में बैठा राना भाई और महाराष्ट्र के नेता की दुश्मनी, 4 युवकों से 10 घंटे पूछताछ

ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल में खुलेंगे राज? पाकिस्तान में बैठा राना भाई और महाराष्ट्र के नेता की दुश्मनी, 4 युवकों से 10 घंटे पूछताछ

पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी, उसके करीबी सहयोगी राना अवीम उर्फ राना भाई और महाराष्ट्र के एक स्थानीय नेता के बीच दुश्मनी को लेकर भी एटीएस जांच कर रही है.

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 09:29 AM (IST)
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'राना भाई' और एक स्थानीय राजनीतिक नेता के बीच कथित दुश्मनी के एंगल को लेकर महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने जांच तेज कर दी है. इसी कड़ी में ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र के 4 युवकों को हिरासत में लेकर 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. ATS ने उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं. 

राना अवीम उर्फ राना भाई 
सूत्रों के मुताबिक, जांच का केंद्र पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके करीबी सहयोगी राना अवीम उर्फ "राना भाई" हैं. एजेंसियों को संदेह है कि राना भाई महाराष्ट्र में अपने नेटवर्क का विस्तार करने और स्थानीय युवकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. जांच में देखा जा रहा है कि क्या कुछ युवकों को एक स्थानीय नेता के बारे में जानकारी जुटाने या उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संपर्क किया गया था.

कौन था बंटी जहागिरदार उर्फ असलम शब्बीर शेख
ATS की जांच उस समय तेज हुई, जब अहिल्यानगर जिले के श्रीराम संघ के अध्यक्ष सागर बेग को कथित तौर पर शहजाद भट्टी और राना भाई की ओर से सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां मिलीं. ये धमकियां बंटी जहागिरदार उर्फ असलम शब्बीर शेख की हत्या के बाद सामने आई थीं. बंटी जहागिरदार 2012 पुणे जे.एम. रोड सीरियल ब्लास्ट मामले का आरोपी था और हत्या के समय जमानत पर बाहर था.

31 दिसंबर 2025 को श्रीरामपुर के सेंट ल्यूक अस्पताल के पास जहागिरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की एफआईआर में सागर बेग और उनके भाइयों के नाम भी शामिल हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्या के पीछे क्षेत्र की पुरानी आपराधिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एंगल भी हो सकता है.

पूछताछ के दायरे में चार युवक
जांच के दौरान ATS को पता चला कि पूछताछ के दायरे में आए चारों युवक सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर शहजाद भट्टी को फॉलो कर रहे थे. एजेंसी को यह भी जानकारी मिली कि इन युवकों से राना भाई ने कथित तौर पर संपर्क किया था. इसके बाद ATS ने सभी को पूछताछ के लिए बुलाया. एजेंसी अब यह जांच कर रही है कि क्या इन युवकों को संभावित भर्ती के तौर पर तैयार किया जा रहा था और क्या उन्हें सागर बेग, उनके घर या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी जुटाने का कोई काम सौंपा गया था.

सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने तीन अन्य युवकों की भी पहचान की है, जिनसे जल्द पूछताछ की जाएगी. फिलहाल ATS यह पता लगाने में जुटी है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलरों और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े ये संपर्क महज ऑनलाइन बातचीत तक सीमित थे या इसके पीछे कोई बड़ा भर्ती और प्रभाव संचालन तंत्र सक्रिय था.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
ATS Shahzad Bhatti ISI-Mumbai Underworld Module Rana Bhai
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