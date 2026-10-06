बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 5 अक्टूबर 2026 को निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर नागरिकों को ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, तो पूरी कवायद का मतलब ही क्या रह जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं ने घर बदला है, वे एक ऐसी 'कैच-22 सिचुएशन' में फंस गए हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता. तो मतदाता सूची की सफाई न करते हुए मतदाता को ही साफ कर रहा चुनाव आयोग?

गोवा के रहने वाले परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्य 8 साल पहले उसी सांता क्रूज़ विधानसभा क्षेत्र में नए घर में शिफ्ट हो गए थे. बूथ लेवल ऑफिसर ने उन्हें पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भरने को कहा, जो मतदाता सूची में पता बदलवाने का सही और कानूनी तरीका है. जब उन्होंने फॉर्म 8 जमा किया, तो अधिकारियों ने बताया कि SIR के तहत उनके नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए थे.

फॉर्म 8 की जगह फॉर्म 6 से शुरू हुआ खेल

अब उन्हें कहा गया कि वे फॉर्म 6 भरें, जो नए मतदाता के लिए होता है. फॉर्म 6 में यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह उस पते पर रहता है और कहीं और रजिस्टर्ड नहीं है. यह बात झूठी होगी क्योंकि वह उस पुराने पते पर अब नहीं रहता. ऐसा बयान देना जानबूझकर झूठी घोषणा माना जाएगा, जिस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 के तहत एक साल तक की जेल हो सकती है.

जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जामसंदेकर की बेंच ने साफ कहा कि मतदाता के पास कोई वैध रास्ता ही नहीं बचता. कोर्ट ने कहा कि नियम 21 (रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960) के तहत नाम हटाने से पहले मतदाता को सुने जाने का हक है. यह प्रक्रिया मौजूदा रोल पर लागू होती है, न कि ड्राफ्ट रोल पर. ड्राफ्ट रोल तो SIR पूरा होने तक अस्तित्व में ही नहीं आता, तो उसी आधार पर नाम हटाना कानूनन गलत है.

कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर कोई नागरिक फॉर्म 6 भरता है, तो वह झूठी घोषणा कर रहा होगा. अगर फॉर्म 8 भरता है, तो आयोग उसे स्वीकार नहीं करता. कोर्ट ने कहा, 'न कोई मतदाता यह फॉर्म भरेगा, न ही उसे भरना चाहिए.'

तो क्या वोटर लिस्ट की जगह वोटर्स को साफ कर रहा ECI?

अनुच्छेद 324(1) के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और उसके रखरखाव का पूरा अधिकार और नियंत्रण है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 25(2) के तहत आयोग SIR कर सकता है, लेकिन इसका मकसद मतदाता सूची की शुद्धता है, यानी यह पक्का करना कि सूची में सिर्फ असली और पात्र नागरिक हों.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि योग्य नागरिक मतदाता सूची में रहें, न कि उन्हें बाहर किया जाए.' कोर्ट ने यह भी पूछा, 'अगर SIR का मकसद नागरिकता जांचना है, तो फिर इस प्रक्रिया में नागरिक ही बाहर क्यों हो रहे हैं? अगर नागरिक बाहर होंगे, तो SIR का क्या मतलब?'

समस्या फॉर्म 6, 7 और 8 के गलत इस्तेमाल में है. फॉर्म 8 पता बदलने या डिटेल सुधारने के लिए है, फॉर्म 6 नए मतदाता के जुड़ने के लिए है और फॉर्म 7 नाम हटाने या आपत्ति के लिए.

अब देखिए कैच-22. जो मतदाता घर बदल चुका है, वह फॉर्म 8 भरता है ताकि उसका पता अपडेट हो जाए. लेकिन SIR के ड्राफ्ट रोल से उसका नाम पहले ही हट चुका है. तो आयोग कहता है कि फॉर्म 8 प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि आप ड्राफ्ट रोल में ही नहीं हैं. अब आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा.

फॉर्म 6 में घोषणा करनी पड़ती है, 'मैं इस पते पर रहता हूं और कहीं और रजिस्टर्ड नहीं हूं.' यह झूठी घोषणा है, क्योंकि मतदाता उस पुराने पते पर नहीं रहता और उसका नाम कहीं और रजिस्टर्ड है. झूठी घोषणा पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत एक साल तक की जेल हो सकती है. कोर्ट ने कहा, 'कोई भी मतदाता यह फॉर्म नहीं भरेगा और न ही भरना चाहिए.'

SIR का असली मकसद क्या था?

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील गौरेश अग्नि ने कोर्ट को बताया कि SIR का मकसद यह पता लगाना है कि कोई मतदाता वास्तव में भारतीय नागरिक है या नहीं. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर इस प्रक्रिया में नागरिक ही बाहर हो जाएं तो इसका क्या फायदा. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है, न कि उन्हें बाहर करना.

SIR की शुरुआत जून 2025 में बिहार से हुई थी. बिहार में ड्राफ्ट रोल से 65 लाख नाम हटाए गए थे और बाद में फाइनल रोल से 3.66 लाख और नाम हटाए गए. अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13.4 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए जा चुके हैं, जो पहले की कुल मतदाता संख्या का लगभग 14% है.

गोवा में अकेले SIR के बाद 1.27 लाख मतदाता कम हुए, यानी राज्य की आबादी का करीब 10.76 फीसदी. दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने 20 राज्यों में 'लेफ्ट आउट' मतदाताओं को फिर से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.

तो इस मामले में अब आगे क्या?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा है कि उसने नाम हटाने से पहले मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस क्यों नहीं भेजा. आयोग का कहना है कि नोटिस बोर्ड पर सूचना चिपकाई गई थी क्योंकि शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नए पते की जानकारी उपलब्ध नहीं थी. कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को फॉर्म 8 को तुरंत रिजेक्ट करने के बजाय पेंडिंग रखना चाहिए था, ताकि रोल फाइनल होने के बाद उन पर फैसला हो सके. कोर्ट ने कहा, 'अगर आप तकनीकी आधार पर फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, तो हम मतदाता को खो देंगे.'

अब अगली सुनवाई में चुनाव आयोग को जवाब देना है कि वह इस कैच-22 स्थिति से निकलने का क्या रास्ता निकालता है. यह मामला मतदाता अधिकारों और नागरिकता के मूल सवालों तक पहुंच सकता है. देशभर के उन करोड़ों मतदाताओं के लिए एक मिसाल बन सकता है जो SIR की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं.