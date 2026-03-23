जंग में उलझे ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने बढ़ाए हाथ, नकदी के साथ सोने-चांदी के गहने किए दान, दूतावास ने जताया आभार
Iran-US War: ईरानी दूतावास ने कश्मीर लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके आंसू और आपकी भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सबसे बड़ा संबल हैं और इन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा.
इजरायल और अमेरिका के साथ पिछले तीन हफ्तों से युद्ध लड़ रहे ईरान के लिए भारत की कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं. कश्मीर की वादियों से लगातार दूसरे दिन काफी संख्या में नकद राशि, सोने-चांदी और कई तरह के कीमती सामनों को दान में देकर एकजुटता का संदेश रहे हैं.
इसे लेकर कश्मीर के शिया नेता इमरान अंसारी ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए अधिकारियों से अपील की कि एकजुटता की इस सामूहिक अभिव्यक्ति को पूरे इज्जत के साथ लगातार आगे बढ़ने दिया जाए. इसके अलावा, इस मदद की मुहिम को लेकर किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव न डाला जाए और न पूछताछ की जाए.
ईरान की मदद के लिए कश्मीर के कई जिलों में लगे दान शिविर
अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि जंग के बीच फंसे ईरान की मदद के लिए कश्मीर के जदीबल, हसनाबाद, शालीमार, कमरवारी, लावेपोरा और बेमिना इलाकों में दान के लिए शिविर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर की बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय के लोगों ने बढ़-चढ़कर ईरान की मदद के लिए नकदी और जेवरात के तौर पर दान दिया है. इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों के शिया बहुल आबादी वाले इलाकों में भी इस तरह अभियान चलाए जा रहे हैं.
ईरान की मदद करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा
अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान के लिए दान देने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है. कश्मीर की महिलाएं नकद रुपये के साथ-साथ सोने और चांदी के गहने, चांदी और तांबे के बर्तन के अलावा कई अन्य घरेलू सामान भी दान में दे रही हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अपने पाले हुए जानवरों को भी दान में दिया है, जबकि काफी संख्या में छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक में जुटाए पैसों को मदद के तौर पर ईरान के लिए दान किया है.
ईरानी दूतावास ने लोगों का जताया आभार
देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने मदद के तौर पर मिली नकदी, सोने-चांदी और अन्य सामानों के लिए लोगों का आभार जताया है. दूतावास ने कश्मीर लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके आंसू और आपकी भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सबसे बड़ा संबल हैं और इन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा.
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Source: IOCL