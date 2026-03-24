हजारों किलोमीटर दूर ईरान की धरती पर छिड़ी जंग की लपटें अब हैदराबाद की सड़कों तक पहुंच गई हैं. शहर के अनेक पेट्रोल पंप पर NO STOCK के बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं. जहां फ्यूल मिल रहा है, वहां वाहन चालकों की इतनी लंबी कतारें हैं कि घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आ रहा. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हवाई हमलों के बाद से दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह हिल गई है. इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर दिख रहा है, जो अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करते हैं.

इस संकट की जड़ में है होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना. यह वह संकरा समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया की 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है. इसके बंद होने से एशिया को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस मार्ग से गुजरने वाले कच्चे तेल का 84 प्रतिशत हिस्सा एशियाई देशों को जाता था. भारत पर्शियन खाड़ी से करीब 60 प्रतिशत पेट्रोलियम आयात करता है. अब वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़ रहा है जो न केवल महंगा है बल्कि उसकी आपूर्ति भी धीमी और अनिश्चित है. इसी का नतीजा है कि हैदराबाद के पेट्रोल बंक खाली हो रहे हैं.

हैदराबाद की क्या है स्थिति?

हैदराबाद पहले से ही देश के सबसे महंगे पेट्रोल वाले शहरों में शुमार है, जहां पेट्रोल ₹107.50 प्रति लीटर तक पहुंच गया है. ऊपर से आपूर्ति की किल्लत ने आम आदमी की परेशानी दोगुनी कर दी है. वाहन चालक सुबह से लाइन में लगते हैं, ऑफिस देर से पहुंचते हैं और स्कूल बसें शेड्यूल से भटक रही हैं. ऑटो और कैब चालक खासे परेशान हैं, क्योंकि बिना ईंधन के उनकी रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ता है. केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल-डीजल की कीमत न बढ़ाने का आश्वासन दिया है और तेल कंपनियां फिलहाल नुकसान सहकर कीमतें स्थिर रख रही हैं, लेकिन यह स्थिति कब तक चलेगी यह कोई नहीं जानता.

हैदराबाद और दिल्ली का हाल

हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये है. इसके अलावा LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये हैं. देश की राजधानी दिल्ली में 7 मार्च को गैस की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, इस बीच आशंका जताई जा रही है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है.

गुजरात में पेट्रोल और डीज़ल को लेकर फैली अफवाह

गुजरात में कल दोपहर पेट्रोल और डीज़ल को लेकर फैली अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गईं. इस मौक पर डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य में लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से घबराने की ज़रूरत नहीं है. चीफ़ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हर दो दिन में इस मामले का खास रिव्यू कर रहे हैं. डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर ने राज्य के सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही गलत जानकारी या अफवाहों पर यकीन न करें और ऐसी अफवाहें न फैलाएं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि, "राज्य में पेट्रोल और डीज़ल का काफ़ी स्टॉक है, इसलिए लोगों को जमाखोरी करने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.

तेल की सप्लाई पर पक्का वादा

तेल की सप्लाई के बारे में जानकारी देते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल की गाइडेंस में फ़्यूल सप्लाई के मुद्दे पर एक ज़रूरी मीटिंग हुई. राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर फ़्यूल की रेगुलर अवेलेबिलिटी पक्का करने के लिए लगातार रिव्यू किए जा रहे हैं. अगर सप्लाई में कोई टेक्निकल या दूसरी दिक्कत आती है तो उसे तुरंत नोट करके सॉल्व किया जाएगा.

राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह

राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के बाद जालोर जिले में सोमवार देर रात पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई. जालोर में पंप पर झगड़ा हो गया, इसके चलते एक बाइक सवार गिर गया. चंद्रपुर शहर में पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह के चलते लगातार दूसरे दिन भी कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. सुबह से ही लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर उमड़ पड़े, जिससे कई स्थानों पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. स्थिति ऐसी रही कि शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल अस्थायी रूप से खत्म भी हो गया. दरअसल, शहर में यह अफवाह फैल गई कि आने वाले चार दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसके चलते लोगों में घबराहट का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंचने लगे.

पेट्रोल पंप संचालकों स्पष्ट निर्देश

पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया है कि चार दिनों तक पंप बंद रहने की खबर पूरी तरह अफवाह है और इसी कारण यह स्थिति पैदा हुई है. उन्होंने बताया कि शहर में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब क्षेत्र में एक अफवाह तेजी से फैल गई. अफवाह थी कि "कल से पेट्रोल-डीजल मिलना बंद हो जाएगा और यदि मिला भी तो उसकी कीमतें दोगुनी हो जाएंगी." इस खबर के फैलते ही स्थानीय लोग घबरा गए और भारी संख्या में पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े. हालात यह हैं कि लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ-साथ बड़ी-बड़ी केन, बोतलें और कैंपर लेकर पंपों पर पहुंच रहे हैं.

सबसे बुरा हाल पादरा मोड़ स्थित पेट्रोल पंप का देखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया. हर कोई स्टॉक करने की होड़ में लगा नजर आया. फिलहाल प्रशासन से अपील है कि वे इस अफवाह पर लगाम लगाएं और लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं ताकि पेट्रोल पंपों पर कानून-व्यवस्था बनी रहे. जनता को भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास कर पैनिक न करें.

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