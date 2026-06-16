Iran US Peace Deal: मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों ने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है और जल्द ही स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. यदि यह समझौता लागू होता है और होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से पूरी तरह खुल जाता है, तो भारत को आर्थिक, रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े फायदे मिल सकते हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज?

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल और गैस आयात करता है. कच्चे तेल के आयात का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और इनमें से लगभग आधा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत पहुंचता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र में शांति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.



ईरान पर जमकर पैसा लुटाएंगे ट्रंप, 300 अरब डॉलर की करेंगे बारिश! तेहरान की शर्तों के आगे झुके?

भारत को होंगे ये 10 बड़े फायदे

1. पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं

होर्मुज में आवाजाही सामान्य होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है.

2. भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत

तेल सस्ता होने से आयात बिल कम होगा और महंगाई पर दबाव घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा.

3. बेहतर गुणवत्ता वाला ईरानी तेल

विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी तेल में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए यह कई मामलों में अन्य खाड़ी देशों के तेल से बेहतर माना जाता है.

4. गैस और उर्वरक की सप्लाई मजबूत होगी

भारत बड़ी मात्रा में गैस और फर्टिलाइजर आयात करता है. क्षेत्र में शांति से सप्लाई चेन मजबूत होगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है.

5. एक करोड़ भारतीयों को स्थिरता

खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब एक करोड़ भारतीयों को सुरक्षा और रोजगार के लिहाज से राहत मिलेगी.

6. रेमिटेंस में मजबूती

विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से आने वाला पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम है. हालात सामान्य होने से यह प्रवाह प्रभावित नहीं होगा.

7. भारतीय नाविकों की सुरक्षा

होर्मुज क्षेत्र में फंसे जहाजों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा समुद्री व्यापार सामान्य होगा.

8. चाबहार और बंदर अब्बास परियोजनाओं को फायदा

भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों में बड़ा निवेश किया है. युद्ध के कारण रुकी परियोजनाओं को फिर गति मिल सकती है.

9. टोल और व्यापारिक अनिश्चितता कम होगी

होर्मुज पर संभावित टोल और नियंत्रण को लेकर बनी अस्थिरता कम हो सकती है, जिससे भारत का व्यापार आसान होगा.

10. चीन-पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़े. क्षेत्र में स्थिरता भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है.

अभी भी बने हुए हैं कई सवाल

हालांकि समझौते की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं. यमन, लेबनान, इजरायल, परमाणु कार्यक्रम और 300 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज जैसे कई मुद्दों पर अभी स्पष्टता बाकी है. इसके बावजूद अगर यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो भारत को तेल, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के स्तर पर बड़ा लाभ मिल सकता है.