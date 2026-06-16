हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहोर्मुज खुलते ही भारत को होंगे ये 10 बड़े फायदे, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! चीन-पाकिस्तान को लगेगा झटका!

होर्मुज खुलते ही भारत को होंगे ये 10 बड़े फायदे, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! चीन-पाकिस्तान को लगेगा झटका!

Iran US Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते से भारत को कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक फायदे मिलने की उम्मीद है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

Iran US Peace Deal: मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों ने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है और जल्द ही स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. यदि यह समझौता लागू होता है और होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से पूरी तरह खुल जाता है, तो भारत को आर्थिक, रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े फायदे मिल सकते हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज?

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल और गैस आयात करता है. कच्चे तेल के आयात का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और इनमें से लगभग आधा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत पहुंचता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र में शांति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ईरान पर जमकर पैसा लुटाएंगे ट्रंप, 300 अरब डॉलर की करेंगे बारिश! तेहरान की शर्तों के आगे झुके?

भारत को होंगे ये 10 बड़े फायदे

1. पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं

होर्मुज में आवाजाही सामान्य होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है.

2. भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत

तेल सस्ता होने से आयात बिल कम होगा और महंगाई पर दबाव घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा.

3. बेहतर गुणवत्ता वाला ईरानी तेल

विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी तेल में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए यह कई मामलों में अन्य खाड़ी देशों के तेल से बेहतर माना जाता है.

4. गैस और उर्वरक की सप्लाई मजबूत होगी

भारत बड़ी मात्रा में गैस और फर्टिलाइजर आयात करता है. क्षेत्र में शांति से सप्लाई चेन मजबूत होगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है.

5. एक करोड़ भारतीयों को स्थिरता

खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब एक करोड़ भारतीयों को सुरक्षा और रोजगार के लिहाज से राहत मिलेगी.

6. रेमिटेंस में मजबूती

विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से आने वाला पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम है. हालात सामान्य होने से यह प्रवाह प्रभावित नहीं होगा.

7. भारतीय नाविकों की सुरक्षा

होर्मुज क्षेत्र में फंसे जहाजों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा समुद्री व्यापार सामान्य होगा.

8. चाबहार और बंदर अब्बास परियोजनाओं को फायदा

भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों में बड़ा निवेश किया है. युद्ध के कारण रुकी परियोजनाओं को फिर गति मिल सकती है.

9. टोल और व्यापारिक अनिश्चितता कम होगी

होर्मुज पर संभावित टोल और नियंत्रण को लेकर बनी अस्थिरता कम हो सकती है, जिससे भारत का व्यापार आसान होगा.

10. चीन-पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़े. क्षेत्र में स्थिरता भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है.

अभी भी बने हुए हैं कई सवाल

हालांकि समझौते की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं. यमन, लेबनान, इजरायल, परमाणु कार्यक्रम और 300 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज जैसे कई मुद्दों पर अभी स्पष्टता बाकी है. इसके बावजूद अगर यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो भारत को तेल, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के स्तर पर बड़ा लाभ मिल सकता है.

Published at : 16 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Iran US Peace Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
होर्मुज खुलते ही बदलेगी भारत की किस्मत? जानिए क्यों खास है ईरान-अमेरिका समझौता
होर्मुज खुलते ही बदलेगी भारत की किस्मत? जानिए क्यों खास है ईरान-अमेरिका समझौता
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंडिया
थाने पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, किसके खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, मच गया हंगामा
थाने पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, किसके खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, मच गया हंगामा
इंडिया
जेवर एयरपोर्ट से पहली घरेलु फ्लाइट की हुई शुरुआत, कब यहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे विमान, जानें पूरा प्लान
जेवर एयरपोर्ट से पहली घरेलु फ्लाइट की हुई शुरुआत, कब यहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे विमान, जानें पूरा प्लान
Advertisement

वीडियोज

Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
राजस्थान
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
इंडिया
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
स्पोर्ट्स
‘ भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
‘ भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
शिक्षा
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
ऑटो
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget