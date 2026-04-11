हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIran Supreme Leader: मुरादाबाद में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में जुटे लोग, डॉ. हकीम इलाही ने दिया शांति का संदेश

Iran Supreme Leader: मुरादाबाद में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में जुटे लोग, डॉ. हकीम इलाही ने दिया शांति का संदेश

Iran Supreme Leader: मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने शांति और सीजफायर पर बड़ा बयान दिया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद में ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई की मौत के 40 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के आधिकारिक प्रतिनिधि अयातुल्ला डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही शामिल हुए. कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया. साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन और कांग्रेस व सपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.

अपने संबोधन में डॉ. इलाही ने भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत बताया और भारत के मुसलमानों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इज़रायल अक्सर समझौतों का पालन नहीं करता और बार-बार सीजफायर का उल्लंघन करता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर है और अगर अमेरिका बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे इज़रायल को नियंत्रण में रखना होगा. उन्होंने साफ कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इससे आम लोगों को गैस और तेल जैसी जरूरी चीजों की दिक्कत होती है. उनका कहना था कि ईरान शांति, न्याय और इंसानियत के पक्ष में है और उम्मीद करता है कि दुनिया के नेता इस दिशा में साथ आएंगे.

पाकिस्तान में होने वाली बैठक पर क्या बोले इलाही?

डॉ. इलाही से पाकिस्तान में होने वाली ईरान-अमेरिका वार्ता में अन्य देशों के पत्रकारों को अनुमति नहीं देने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का फैसला है, क्योंकि वही इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि तुर्किए, कतर और मिस्र जैसे देश भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं. भारत में ईरान से जुड़े बैंक अकाउंट के बंद होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ईरान में अस्पताल, पुल और अन्य जरूरी ढांचे को ठीक करने का काम चल रहा है और दवाइयों की जरूरत है. उन्होंने भारत द्वारा भेजी गई मदद के लिए आभार भी जताया.

इमामबाड़े में कार्यक्रम में शामिल हुए डॉ. इलाही

डॉ. इलाही मुरादाबाद के आज़ाद नगर इलाके में एक इमामबाड़े में कार्यक्रम में शामिल हुए थे. वह करीब तीन घंटे वहां रहे और उसके बाद अमरोहा के लिए रवाना हो गए. इस दौरान डॉ. एसटी हसन ने भी ईरान के प्रति समर्थन जताया और ईरानी प्रतिनिधि का धन्यवाद किया.

ये भी पढ़ें: Ashok Kharat Case: नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई बैंक खातों को किया सील

Published at : 11 Apr 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Moradabad ALi Khamenei Dr. Abdul Majid Elahi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Iran Supreme Leader: मुरादाबाद में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में जुटे लोग, डॉ. हकीम इलाही ने दिया शांति का संदेश
मुरादाबाद में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में जुटे लोग, डॉ. हकीम इलाही ने दिया शांति का संदेश
इंडिया
6.3 करोड़ कैश, 7.5 करोड़ के जेवरात, महंगी घड़ियां... अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन 
6.3 करोड़ कैश, 7.5 करोड़ के जेवरात, महंगी घड़ियां... अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन 
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
इंडिया
Ashok Kharat Case: नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई बैंक खातों को किया सील
नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई बैंक खातों को किया सील
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के लिए फौजी वर्दी, अमेरिका के लिए सूट-बूट... पाकिस्तान पहुंचे दोनों डेलीगेशन के स्वागत में आसिम मुनीर ने क्यों बदली ड्रेस?
ईरान के लिए फौजी वर्दी, US के लिए सूट-बूट... PAK पहुंचे दोनों डेलीगेशन के स्वागत में मुनीर ने क्यों बदली ड्रेस?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रेंडिंग
Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी
गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी
नौकरी
NHAI Internship 2026: नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget