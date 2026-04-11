मुरादाबाद में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में जुटे लोग, डॉ. हकीम इलाही ने दिया शांति का संदेश

मुरादाबाद में ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई की मौत के 40 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के आधिकारिक प्रतिनिधि अयातुल्ला डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही शामिल हुए. कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया. साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन और कांग्रेस व सपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.

अपने संबोधन में डॉ. इलाही ने भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत बताया और भारत के मुसलमानों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इज़रायल अक्सर समझौतों का पालन नहीं करता और बार-बार सीजफायर का उल्लंघन करता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर है और अगर अमेरिका बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे इज़रायल को नियंत्रण में रखना होगा. उन्होंने साफ कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इससे आम लोगों को गैस और तेल जैसी जरूरी चीजों की दिक्कत होती है. उनका कहना था कि ईरान शांति, न्याय और इंसानियत के पक्ष में है और उम्मीद करता है कि दुनिया के नेता इस दिशा में साथ आएंगे.

पाकिस्तान में होने वाली बैठक पर क्या बोले इलाही?

डॉ. इलाही से पाकिस्तान में होने वाली ईरान-अमेरिका वार्ता में अन्य देशों के पत्रकारों को अनुमति नहीं देने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का फैसला है, क्योंकि वही इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि तुर्किए, कतर और मिस्र जैसे देश भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं. भारत में ईरान से जुड़े बैंक अकाउंट के बंद होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ईरान में अस्पताल, पुल और अन्य जरूरी ढांचे को ठीक करने का काम चल रहा है और दवाइयों की जरूरत है. उन्होंने भारत द्वारा भेजी गई मदद के लिए आभार भी जताया.

इमामबाड़े में कार्यक्रम में शामिल हुए डॉ. इलाही

डॉ. इलाही मुरादाबाद के आज़ाद नगर इलाके में एक इमामबाड़े में कार्यक्रम में शामिल हुए थे. वह करीब तीन घंटे वहां रहे और उसके बाद अमरोहा के लिए रवाना हो गए. इस दौरान डॉ. एसटी हसन ने भी ईरान के प्रति समर्थन जताया और ईरानी प्रतिनिधि का धन्यवाद किया.

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