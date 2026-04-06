हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए दिया अल्टीमेटम तो गुस्से से लाल हुआ ईरान, कहा- '47 साल में...'

ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए दिया अल्टीमेटम तो गुस्से से लाल हुआ ईरान, कहा- '47 साल में...'

ट्रंप के अल्टीमेटम पर भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि वे तीन दिनों के भीतर कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब एक महीने से अधिक समय बीत चुका है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 06 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दिया है, जिस पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है. भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की ईरान में युद्ध शुरू करना एक बड़ी गलती थी, जिसके व्यापक परिणाम हुए हैं.

ईरान के खिलाफ ट्रंप की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए इलाही ने कहा कि ऐसे बयान अभूतपूर्व नहीं हैं और दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न को दर्शाते हैं. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'यह कोई नई बात नहीं है. वे 47 वर्षों तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके. वे अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते.'

ट्रंप के दावे को इलाही ने किया खारिज

इलाही ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है और उन्होंने संघर्ष की निरंतर अवधि का हवाला दिया. एएनआई के अनुसार, भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने कहा, 'हम इसका जवाब युद्ध में और सड़कों पर दे सकते हैं. वे तीन दिनों के भीतर कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब एक महीने से अधिक समय बीत चुका है.'

ईरान ने की भारत की विदेश नीति की तारीफ 

अमेरिका की आलोचना करते हुए भी इलाही ने तनाव कम करने और कूटनीति की ओर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया. उन्होंने कहा, 'हमें शांति की बात करनी होगी. हमें दुनिया में शांति लानी होगी. भारतीय कूटनीति बहुत अच्छी है और वे इस मुद्दे में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. शुरू से ही यह एक बहुत बड़ी गलती थी. यह सिर्फ ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं था, बल्कि यह युद्ध सभी मनुष्यों के खिलाफ था; यह पूरी दुनिया के खिलाफ था. आप देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम यह है कि इस समय विभिन्न देशों में बहुत से लोग पीड़ित हैं.'

ट्रंप की भाषा पर क्या बोले इलाही?

इलाही ने यह भी कहा कि नेताओं की भाषा उनके व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोण को दर्शाती है. उन्होंने कहा, 'हर इंसान जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, वह उसके व्यक्तित्व, मानवता और नैतिकता की अभिव्यक्ति होती है. इसलिए जो व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, इसका मतलब है कि यह उसका व्यक्तित्व है. यहां तक ​​कि कई अमेरिकी सीनेटरों ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से इनकार किया है.'

ईरान ने दुनिया के बड़े देशों से की ये अपील

ईरीनी प्रतिनिधि ने कहा, 'इस युद्ध को रोकने में सभी देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि अब यह युद्ध बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा है. तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और यहां तक ​​कि माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है. इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि मीडिया और विश्व नेताओं के एक साथ आने और राष्ट्रपति ट्रंप से इस युद्ध को रोकने का अनुरोध करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए.'

Published at : 06 Apr 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
INDIA Iran War Iran Supreme Leader DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए दिया अल्टीमेटम तो गुस्से से लाल हुआ ईरान, कहा- '47 साल में...'
ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए दिया अल्टीमेटम तो गुस्से से लाल हुआ ईरान, कहा- '47 साल में...'
इंडिया
अरुणाचल में मुख्यमंत्री के परिवार की कंपनियों को 1270 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच
अरुणाचल में मुख्यमंत्री के परिवार की कंपनियों को 1270 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच
इंडिया
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
इंडिया
GHMC अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टकराव, AIMIM नेता रहमत बेग पर केस, साहिल अकबर को भेजा गया जेल
GHMC अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टकराव, AIMIM नेता रहमत बेग पर केस, साहिल अकबर को भेजा गया जेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता, कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget