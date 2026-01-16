ईरान में नाजुक हालात के मद्देनजर भारत वहां से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी पूरी कर चुका है. ईरान से भारतीयों को लेकर दो विमान शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को नई दिल्ली लैंड करने वाली है. पहली फ्लाइट रात 12:15 बजे महन एयर (Mahan Air) की है तो दूसरी रात 2:40 बजे अल-अरबिया (Al Arabiya) की है. हालांकि इसे रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट ही कहा गया है. ईरान में हिंसा और हालात बिगड़ने के बाद यह भारत आने वाली पहली नियमित फ्लाइट है.

अमेरिका ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान की कार्रवाई के जवाब में ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है. भारत ने बुधवार को ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों से उपलब्ध साधनों से देश छोड़ने और वहां की यात्रा न करने का आग्रह किया.

ईरान में विद्यार्थियों सहित लगभग 10,000 भारतीय वर्तमान रह रहे हैं. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 14 जनवरी विद्यार्थियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों से उपलब्ध परिवहन साधनों के जरिये ईरान छोड़ने का आग्रह किया. दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से सावधानी बरतने, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने और दूतावास के संपर्क में रहने का भी आग्रह किया था.

अमेरिका ने गुरुवार (15 जनवरी 2026) को ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के आरोपी ईरानी अधिकारियों साथ-साथ ईरानी शिपिंग, ट्रेडिंग, एनर्जी कंपनियों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाए हैं.

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी जिन 18 अधिकारियों पर अमेरिका ने एक्शन लिया है उन पर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और हिंसा का आरोप है. ट्रंप प्रशासन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये लोग तेल और पेट्रोकेमिकल की कमाई को चोरी-छिपे बाहर भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आजादी और न्याय की मांग कर रहे ईरानी लोगों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं.

