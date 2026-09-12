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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'युद्ध नहीं बल्कि...', पेजेशकियान से मिलकर क्या बोले मीरवाइज उमर फारूक

'युद्ध नहीं बल्कि...', पेजेशकियान से मिलकर क्या बोले मीरवाइज उमर फारूक

मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की. उन्होंने इसके बाद कहा कि अब वक्त युद्ध का नहीं रहा है, मसले बातचीत से सुलझने चाहिए.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 12 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत दौरे पर हैं. वे ब्रिक्स समिट 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार (11 सितंबर) को पेजेशकियान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई. फारूक ने इस मुलाकात के बाद अमेरिका पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ईरान पर युद्ध थोपना सही नहीं है. फारूक ने यह भी कहा कि आज का दौर बातचीत का है न, कि युद्ध का.

मीरवाइज उमर फारूक ने पेजेशकियान से मुलाकात के बाद कहा, 'आज के माहौल में और यह देखते हुए कि नई दिल्ली में विश्व नेताओं की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स सत्र भी चल रहा है, सबसे बड़ा संदेश शांति का होना चाहिए. शांति तभी कायम हो सकती है जब न्याय मिले. ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से गलत है, खासकर जिस तरह अमेरिका ने उन पर युद्ध थोपा है. इसके अलावा, फिलिस्तीन और लेबनान में जो हालात बन रहे हैं, वे दुनिया भर में एक अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसे सुलझाना बेहद जरूरी है.'

'डिप्लोमेसी से हल हों मसले'

फारूक ने कहा, 'ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बहुत अहम मैसेज दिया- अगर हमें शांति की दिशा में काम करना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान इंसानियत पर देना होगा. इस मामले में, हमें लगता है कि आज का दौर बातचीत और डिप्लोमेसी का है, न कि युद्ध का. इसलिए, जो भी इंसानियत और मानवीय मूल्यों पर यकीन रखता है, उसे इस बात पर जोर देना चाहिए कि अब युद्धों को खत्म करने और शांति तथा बातचीत को अपनाने का वक्त आ गया है. वैश्विक स्तर पर पैदा हुए इस गंभीर संकट को हल करने का यही एकमात्र रास्ता है.'

बता दें कि ब्रिक्स समिट 2026 के लिए दुनिया के की बड़े नेता भारत आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. वे पेजेशकियान से भी मिले. अब शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मीटिंग होगी.

यह भी पढ़ें : BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 12 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Mirwaiz Umar Farooq India DELHI IRAN BRICS Summit 2026 BRICS 2026
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