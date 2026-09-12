'युद्ध नहीं बल्कि...', पेजेशकियान से मिलकर क्या बोले मीरवाइज उमर फारूक

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत दौरे पर हैं. वे ब्रिक्स समिट 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार (11 सितंबर) को पेजेशकियान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई. फारूक ने इस मुलाकात के बाद अमेरिका पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ईरान पर युद्ध थोपना सही नहीं है. फारूक ने यह भी कहा कि आज का दौर बातचीत का है न, कि युद्ध का.

मीरवाइज उमर फारूक ने पेजेशकियान से मुलाकात के बाद कहा, 'आज के माहौल में और यह देखते हुए कि नई दिल्ली में विश्व नेताओं की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स सत्र भी चल रहा है, सबसे बड़ा संदेश शांति का होना चाहिए. शांति तभी कायम हो सकती है जब न्याय मिले. ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से गलत है, खासकर जिस तरह अमेरिका ने उन पर युद्ध थोपा है. इसके अलावा, फिलिस्तीन और लेबनान में जो हालात बन रहे हैं, वे दुनिया भर में एक अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसे सुलझाना बेहद जरूरी है.'

'डिप्लोमेसी से हल हों मसले'

फारूक ने कहा, 'ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बहुत अहम मैसेज दिया- अगर हमें शांति की दिशा में काम करना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान इंसानियत पर देना होगा. इस मामले में, हमें लगता है कि आज का दौर बातचीत और डिप्लोमेसी का है, न कि युद्ध का. इसलिए, जो भी इंसानियत और मानवीय मूल्यों पर यकीन रखता है, उसे इस बात पर जोर देना चाहिए कि अब युद्धों को खत्म करने और शांति तथा बातचीत को अपनाने का वक्त आ गया है. वैश्विक स्तर पर पैदा हुए इस गंभीर संकट को हल करने का यही एकमात्र रास्ता है.'

बता दें कि ब्रिक्स समिट 2026 के लिए दुनिया के की बड़े नेता भारत आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. वे पेजेशकियान से भी मिले. अब शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मीटिंग होगी.

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