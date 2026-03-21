वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम मार्ग होर्मुज स्ट्रेट हाल के दिनों में तनाव का केंद्र बना हुआ है. बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में क्रूड ऑयल की कई खेंप रुक गई हैं, लेकिन दो भारतीय ध्वज वाले LPG टैंकर पाइन गैस और जग वसंत जल्द ही इस मार्ग से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं. रॉयटर्स ने यह जानकारी दी.

टैंकरों की स्थिति

शिपिंग डेटा और व्यापार सूत्रों के अनुसार, दोनों जहाज यात्रा के लिए संकेत भेज रहे हैं और सफर की तैयारी कर रहे हैं. एक व्यापार सूत्र ने बताया कि ये टैंकर संभवतः शनिवार को रवाना हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

होर्मुज में तनाव और वैश्विक असर

ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. होर्मुज स्ट्रेट से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल और एलएनजी की आपूर्ति होती है. पिछले 24 घंटों में कोई क्रूड ऑयल टैंकर इस मार्ग से नहीं गुजरा. इसके अलावा, 18 मार्च को अमेरिकी प्रतिबंधों वाला एक खाली क्रूड टैंकर ईरानी जल क्षेत्र की ओर लौट गया.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सतर्क रुख अपनाया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी 22 जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट वाली आवाजाही चाहता है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं.

टैंकरों के संचालन की जानकारी

जग वसंत बीपीसीएल द्वारा चार्टर किया गया है, जबकि पाइन गैस आईओसी के संचालन में है. दोनों कंपनियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी. पिछले सप्ताह ईरान ने दो भारतीय एलपीजी टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ खेपों की आवाजाही मामले-दर-मामला तय की जा सकती है.

हाल की शिपिंग गतिविधि

हाल के शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि पाकिस्तान की ओर जा रहा एक तेल टैंकर इस मार्ग से सफलतापूर्वक गुजरा, जो दिखाता है कि सीमित शिपिंग अभी भी जारी है, भले ही अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का संघर्ष जारी हो.

आगे की संभावनाएं

इन दो भारतीय टैंकरों की यात्रा पर नज़दीकी नजर रखी जा रही है क्योंकि यह संकेत दे सकती है कि होर्मुज स्ट्रेट से व्यावसायिक शिपिंग कब सामान्य रूप से शुरू हो सकती है.