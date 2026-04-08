'यह ईरान की फतेह का ऐलान...', सीजफायर पर शिया धर्मगुरु सैय्यद मोहसिन तकवी का बड़ा बयान

मौलाना सैय्यद मोहसिन तकवी, शिया धर्मगुरु और उपाध्यक्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह सीजफायर पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि ईरान की कुर्बानी, बहादुरी और अपने उद्देश्य पर कायम रहना हमेशा याद रखा जाएगा. उनका मानना है कि यह ईरान की कामयाबी और उसकी फतेह का ऐलान है.

मौलाना तकवी ने बताया कि अमेरिका पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंततः मजबूर होकर 10 पॉइंट्स को मंजूर कर लेना पड़ा. यह जीत ईरान की जीत है क्योंकि ट्रंप जिन दावों के साथ चले थे, हुकूमत को बदलना, न्यूक्लियर हथियारों का मुद्दा और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर उनमें अमेरिका नाकाम रहा.

पाकिस्तान को मिली सफलता

उन्होंने कहा कि इस मौके पर पाकिस्तान ने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन भारत इस मामले में मध्यस्थता कर सकता था और उसका नाम इस सफलता में जुड़ सकता था. मौलाना ने इसे भारत सरकार की कोताही और कमी बताया, जिसके कारण पाकिस्तान ने यह कामयाबी हासिल की.

ट्रंप ने संघर्षविराम की घोषणा की

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्धारित समय-सीमा खत्म होने से करीब 90 मिनट पहले घोषणा की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ईरान के साथ दो सप्ताह के संघर्षविराम पर सहमति जताई है. ट्रंप ने अमेरिकी समयानुसार मंगलवार शाम ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी.

ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बातचीत के दौरान अनुरोध किया कि वे ईरान पर होने वाली विनाशकारी कार्रवाई को रोकें. शर्त यह थी कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोले.

दो सप्ताह का संघर्षविराम

ट्रंप ने कहा कि वह दो सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हैं. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच संघर्षविराम लागू होगा. तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे स्वीकार किया है और शुक्रवार से इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करेगी.