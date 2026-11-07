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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते

ईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते

भारत में ईरानी राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहाली ने कहा कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ती और गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं. इस मौके पर हम भारत की महान जनता को बधाई देते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Nov 2026 11:02 PM (IST)
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भारत में इस वक्त हर तरफ दीपावली के त्योहार की रौनक है. इस बीच ईरान ने भारत और भारत के लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी हैं. भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राजदूत महामहिम डॉ. मोहम्मद फतहाली ने एक वीडियो मैसेज जारी कर देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

ईरानी दूतावास ने शनिवार (7 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज जारी किया. मोहम्मद फतहाली ने वीडियो मैसेज में कहा, ‘दिवाली अंधकार पर रौशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है. यह सुंदर संदेश भारत और ईरान, दोनों की एशियाई परंपराओं में गहराई से बसा हुआ है.’

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ईरान की पौराणिक कथाओं के जरिए भी यही संदेश दिया जाता है- डॉ. फतहाली

डॉ. मोहम्मद फतहाली ने कहा, ‘ईरानी पौराणिक कथाओं में भी ऐसा ही प्रसंग मिलता है, जब फरीदून ने अत्याचारी हच को हराकर अन्याय और अंधकार का अंत किया था. पवित्र कुरान भी हमें याद दिलाता है कि अल्लाह भरोसा करने वालों का संरक्षक है और उन्हें अंधकार से निकालकर रौशनी की तरफ ले जाता है.’ 

उन्होंने कहा, ‘ईरान के लोग हमेशा से उत्पीड़न और अंधकार के खिलाफ खड़े रहे हैं. पिछले सालों में ईश्वर के प्रति आस्था, नेतृत्व और अपने सशस्त्र बलों की ताकत के दम पर ईरान ने परमाणु शक्तियों के सामने भी उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया है.’

भारत की सरकार और जनता को ईरान की तरफ से मिला बधाई संदेश

डॉ. फतहाली ने कहा, ‘भारत और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ती और गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं.’ इस बेहद खास मौके पर उन्होंने भारत की मित्र सरकार और देश की महान जनता को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कामना की कि दिवाली हर घर में शांति, समृद्धि, खुशियां और नई उम्मीद लेकर आए. इसके बाद संदेश के आखिर में उन्होंने हिंदी भाषा में ‘शुभ दीपावली’ कहकर बधाई दी. 

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 07 Nov 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
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