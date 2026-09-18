Xप्लेन: iPhone 18 Pro के लिए क्रेज हाई, दिल्ली से मुंबई तक रात से लगी लाइन, त्योहार जैसा माहौल

आईफोन की दीवानगी भारत समेत पूरी दुनिया में कोई नई बात नहीं है. एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो नए आईफोन के मार्केट में पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होने पर देखने को मिलती है. राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई या टेक राजधानी बेंगलुरु, देशभर में आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

ऐपल के सबसे नए और अत्याधुनिक फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की पहली सेल शुरू हो गई है. सेल के ओपन होते ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे देश के प्रमुख टेक हब में स्थित ऐपल स्टोर्स के बाहर खरीदारों का भारी जनसैलाब कल रात से ही देखने को मिल रही है. लोग अपने पसंदीदा गैजेट को सबसे पहले हासिल करने के लिए रातभर लंबी कतारों में डटे रहे.

दिल्ली में दिखा उत्सव जैसा माहौल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए आईफोन की लॉन्चिंग हमेशा से एक बड़े उत्सव की तरह होती है. इस बार भी साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में बने आधिकारिक ऐपल स्टोर के बाहर का नजारा अद्भुत है. स्टोर के बाहर रातभर कैंपिंग करने वाले टेक प्रेमियों का उत्साह चरम पर था. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे ऐपल फैंस, कलेक्टर्स और टेक क्रिएटर्स नए प्रो मॉडल्स के फीचर्स का अनुभव करने के लिए बेताब दिखे.

रातभर जागकर कतार में सबसे आगे खड़े रहने वाले एक उत्साही ग्राहक ने NDTV से बातचीत में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "हम पूरी रात यहां खड़े रहे हैं. हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं. मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस नए मॉडल को सबसे पहले हासिल करने के लिए इतनी दूर चलकर आया हूं."

सुबह होते-होते यह कतार सैंकड़ों लोगों के लंबे हुजूम में तब्दील हो गई, जहां हर कोई स्टोर के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहा था.

मुंबई के Apple BKC स्टोर पर उमड़ी भारी भीड़

मुंबई के प्रतिष्ठित Apple BKC स्टोर के बाहर का हाल भी कुछ ऐसा ही रोमांचक रहा. यहां बीती रात से ही ग्राहकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था. नए iPhone 18 Pro की पहली सेल को सबसे पहले अनुभव करने के लिए दीवाने ग्राहक रात के 12 बजे से भी पहले ही स्टोर के बाहर पहुंच गए थे.

जैसे-जैसे सुबह का सूरज निकला, कांच की भव्य दीवारों वाले इस फ्लैगशिप स्टोर के बाहर खरीदारों का तांता लग गया. लोग कतारों में खड़े होकर नए फोन के डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और खासियतों पर चर्चा करते नजर आए. भीड़ इतनी जबरदस्त और बेकाबू थी कि स्टोर के बाहर सुरक्षा गार्ड और स्थानीय पुलिसकर्मियों को व्यवस्था संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी, ताकि सभी लोग अनुशासन के साथ व्यवस्थित तरीके से अंदर प्रवेश कर सकें. सुबह जैसे ही स्टोर के दरवाजे खुले, अंदर जाने और पहला फोन खरीदने के लिए ग्राहकों में होड़ सी मच गई.

बेंगलुरु: सिलिकॉन वैली में भी दिखा हाई-टेक क्रेज

देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में भी नए आईफोन का जादू सिर चढ़कर बोला. शहर के प्रमुख मॉल जैसे 'मॉल ऑफ एशिया' स्थित इमेजिन ऐपल प्रीमियम रीसेलर स्टोर के बाहर सुबह से ही टेक प्रोफेशनल्स और खरीदारों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं.

अन्य महानगरों की तरह बेंगलुरु में भी आधिकारिक लॉन्चिंग के साथ प्री-ऑर्डर डिलीवर करने और इन-स्टोर खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हुई. स्थानीय टेक प्रेमियों के बीच नए प्रो मॉडल्स में दिए गए अत्याधुनिक फीचर्स, जैसे कि नया 2nm A20 प्रो चिपसेट और शानदार कैमरा सिस्टम, को लेकर भारी उत्सुकता और चर्चा बनी हुई है.

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के फीचर्स और कीमत

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कई शानदार और अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पिछले मॉडल्स से काफी अलग बनाते हैं.

वेरिएबल अपर्चर कैमरा

आईफोन के इतिहास में पहली बार 48MP फ्यूजन मेन कैमरे में फिजिकल वेरिएबल अपर्चर दिया गया है. इसमें लेज़र-कट ब्लेड्स लगे हैं जो लाइट और डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए चार अलग-अलग अपर्चर सेटिंग्स (f/1.48 से f/4.0 तक) के बीच एडजस्ट होते हैं. इससे कम रोशनी में बेहतरीन तस्वीरें और ग्रुप फोटो में सभी चेहरों को साफ रखने में मदद मिलती है.

दमदार A20 Pro चिपसेट

यह फोन ऐपल के पहले 2nm प्रक्रिया पर बने A20 Pro चिपसेट से लैस है. इसमें 6-कोर CPU और 7-कोर GPU दिया गया है, जो ग्राफिक्स रेंडरिंग और ऑन-डिफिवाइस AI वर्कलोड को और अधिक तेज व पावर-एफिशिएंट बनाता है.

डायनेमिक आइलैंड

इसका Dynamic Island साइज में थोड़ा और छोटा कर दिया गया है.अब यह एक साथ तीन लाइव एक्टिविटीज को एक साथ डिस्प्ले कर सकता है, जिससे नेविगेशन, स्कोर या अन्य लाइव अपडेट्स ट्रैक करना आसान हो जाता है.

प्रोफेशनल्स के लिए एडवांस्ड कैमरा कंट्रोल्स

नेटिव कैमरा ऐप में नए Pro Controls जोड़े गए हैं, जिससे यूजर शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और अपर्चर को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही, तस्वीरों की ऑथेंटिसिटी और एआई-एडिटेड फोटो की पहचान के लिए 'ऐपल रेफ्रेंस इमेज' फीचर भी जोड़ा गया है.

नया C2 मॉडेम और कनेक्टिविटी

बेहतर और तेज सेल्युलर कनेक्टिविटी के लिए ऐपल का इन-हाउस C2 मॉडेम दिया गया है, जो कम बैटरी खपत में तेज अपलोड स्पीड देता है. इसके अलावा यह वाई-फाई 7 (Wi-Fi 7) को भी सपोर्ट करता है.

बैटरी और स्टोरेज

सीरीज में बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और दमदार बैटरी लाइफ मिलती है, जो प्रो मैक्स मॉडल में लंबी वीडियो प्लेबैक क्षमता प्रदान करती है. यह फोन 256GB से लेकर अधिकतम 2TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है.

भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमतें स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हैं

iPhone 18 Pro की कीमतें

256GB: 1,64,900 रुपये

512GB: 1,89,900 रुपये

1TB: 2,39,900 रुपये

2TB: 3,14,900 रुपये

iPhone 18 Pro Max की कीमतें

256GB: 1,79,900 रुपये

512GB: 2,04,900 रुपये

1TB: 2,54,900 रुपये

2TB: 3,29,900 रुपये