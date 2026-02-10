हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल सरकार के वकील बीमार, नहीं हुई I-PAC रेड मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की 8 दिन बाद की तारीख

बंगाल सरकार के वकील बीमार, नहीं हुई I-PAC रेड मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की 8 दिन बाद की तारीख

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बंगाल सरकार का पक्ष रखने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आठ दिन के लिए टाल दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 10 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है. यह सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर होनी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 8 जनवरी को आईपैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाधा डालने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि वह आला अधिकारियों के साथ रेड वाली जगह पहुंच गईं और रेड नहीं होने दी.

मंगलवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन बेंच को जानकारी मिली की सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 18 फरवरी के लिए स्थगित कर दी. ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर सहमति जताई. कपिल सिब्बल कोर्ट में बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी की सुनवाई में ईडी के इन आरोपों का बेहद गंभीर बताया था, जिनमें कहा गया कि ममता बनर्जी ने रेड वाली जगह पहुंचकर छापेमारी में बाधा डाली. कोर्ट ने इस बात की समीक्षा करने पर भी सहमति जताई थी कि क्या किसी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​किसी गंभीर अपराध के मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी थी जिन्होंने कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में आठ जनवरी को ‘इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ (I-PAC) के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस को छापेमारी की कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मुख्यमंत्री बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था जिनमें आई-पैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच का अनुरोध किया गया है.

ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री तलाशी स्थलों पर पहुंचीं और आई-पैक परिसर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण’ सबूत अपने साथ ले गईं तथा उन्होंने जांच में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया. राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

Input By : PTI
Published at : 10 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Supreme Court Legal News MAMATA BANERJEE CJI Surya Kant I-PAC Raid Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget