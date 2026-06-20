International Yoga Day 2026: 10 लाख लोगों के साथ कोलकाता में करेंगे पीएम मोदी योगाभ्यास, रेड रोड पर होगा कार्यक्रम का आयोजन
International Yoga Day 2026: आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि पीएम मोदी 21 जून को 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं. यहां राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा.
International Yoga Day: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पीएम नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करेंगे. इस दौरान करीबन 10 लाख लोगों की भीड़ मौजूद रहेगी. जानकारी आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है.
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि पीएम मोदी 21 जून को 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं. यहां राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा. कोलकाता देश के योग की राजधानी बनने के लिए तैयार है. भारत सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन रेड रोड पर किया जाएगा. इंटरनेशनल योग दिवस से पहले कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के पास ड्रोन शो का आयोजन किया गया. इसमें योग मुद्राएं और सांस्कृतिक प्रतीक दिखाए गए.
VIDEO | Drone show lit up the sky near Howrah Bridge in Kolkata ahead of 'International Yoga Day', showcasing yoga poses and cultural icons.— Press Trust of India (@PTI_News) June 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/sMZohAC4Ih
पहली बार इंटरनेशनल योग दिवस का मुख्य प्रोग्राम कोलकाता में हो रहा है
आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि यह पहली बार है, जब इंटरनेशनल योग दिवस का मुख्य प्रोग्राम कोलकाता में हो रहा है. यहां रविवार की सुबह 35 हजार लोग मौजूद रहेंगे. करीबन 10 लाख लोग पूरे कोलकाता में पीएम मोदी के साथ योग करेंगे. सरकार के पोर्टल पर करीबन 7 लाख लोगों रजिस्ट्रेशन कराया है.
हर राज्य में अपनी तरह से मनाया जाएगा योग दिवस
वहीं, मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोनालिसा दास ने कहा कि इंटरनेशनल योग दिवस का प्रोग्राम हर साल अलग-अलग जगह होता है. हर राज्य में इसे अपने तरीके से मनाया जाता है. कोलकाता में 4 जगह पर रन फॉर योग का आयोजन किया जाएगा. इसमें 10 हजार लोग भाग लेंगे. जिलेभर में रन फॉर योग का आयोजन किया जाएगा. पीएम मोदी के साथ योग गुरू उमंग त्यागी योग करेंगे.
क्या है इंटरनेशनल योग दिवस का इतिहास
इस दिवस को मनाने की पहल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी. इन्होंने यूएनजीए में अपनी स्पीच के दौरान योग दिवस को घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव को समर्थन मिला. 11 दिसंबर 2014 को यूएन संकल्प 69/131 की तरफ से 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस घोषित किया. पहला ऑफिशियलल योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.