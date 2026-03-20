पश्चिम बंगाल में ED ने एक बड़े ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है. यहां कॉल सेंटर की आड़ में विदेशियों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये ऐंठे जा रहे थे. ED ने 16 मार्च को कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में एक साथ 16 ठिकानों पर छापेमारी की और इस पूरे इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया.

कई विदेश नागरिकों के फोन पर अलग-अलग बहाने से ठगी

जांच में सामने आया कि आरोपी अमेरिका समेत कई विदेशी नागरिकों को फोन कर अलग-अलग बहाने से ठगते थे और फिर उस पैसे को भारत में घुमा-फिराकर सफेद बना देते थे. ED को रेड के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपये की एफडी, सोने के सिक्के और क्रिप्टोकरेंसी मिली है, साथ ही कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए है, जो इस पूरे खेल की परतें खोल रहे है.

जांच एजेंसी ने करोड़ों की संपत्ति ट्रैक की

इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति भी ट्रैक की है, जिसमें जमीन, होटल और रिजॉर्ट शामिल है, यानी ठगी के पैसे से आरोपियों ने लग्जरी लाइफस्टाइल खड़ा कर लिया था. रेड के दौरान 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट और 4 महंगी गाड़ियां भी बरामद हुई, जिनमें एक मर्सिडीज कार शामिल है. सिलीगुड़ी के एक ठिकाने से 88 शराब की बोतलें भी मिली, जिन्हें बाद में एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया.

ईडी ने पूरी जांच से जुड़ी क्या अहम जानकारी दी?

ED के मुताबिक, टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के जरिए कई बैंक खाते खोले गए थे. जिनमें विदेश से ठगी का पैसा आता था. यही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर-उधर घुमाया जाता था ताकि उसका असली स्रोत छुपाया जा सके. फिलहाल ED इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते है.