ईडी ने बैंक फ्रॉड के ‘मनी ट्रेल’ में 3.91 करोड़ की जमीन अटैच की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सितंबर 2026 को तीन व्यावसायिक भूखंडों को प्रोविजनल अटैच किया है. ये जमीन इंदौर के गांव हुकमाखेड़ी में स्थित हैं और विश्वकर्मा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज हैं. ईडी के मुताबिक इन संपत्तियों का मौजूदा अनुमानित मूल्य करीब 3.91 करोड़ रुपये है.

NCIL से निकली रकम की हुई लेयरिंग

ईडी की जांच में सामने आया कि विश्वकर्मा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड को नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड (NCIL) और उससे जुड़ी कंपनियों के खातों से निकले अपराध की रकम हासिल हुई. जांच एजेंसी के अनुसार, NCIL के लोन खातों और उससे संबंधित संस्थाओं से रकम को कई मध्यस्थ कंपनियों के जरिए घुमाया गया. इन कंपनियों को सुनील कुमार त्रिवेदी और उत्कर्ष त्रिवेदी द्वारा नियंत्रित और संचालित किए जाने का आरोप है. इसी प्रक्रिया के जरिए रकम की लेयरिंग और डायवर्जन किया गया.

PNB और SBI को कुल 307.44 करोड़ का नुकसान

ईडी ने यह जांच दो सीबीआई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. पहली एफआईआर सीबीआई एसीबी, भोपाल ने उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य के खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 57.47 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप था. दूसरी एफआईआर सीबीआई ईओडब्ल्यू, मुंबई ने NCIL, उसके निदेशकों सुनील कुमार त्रिवेदी, उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य के खिलाफ दर्ज की थी.

इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 249.97 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप है. दोनों मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हुआ कथित कुल नुकसान 307.44 करोड़ रुपये बताया गया है.

जमीन खरीदने के बाद रकम का इस्तेमाल

जांच के दौरान ईडी को पता चला कि NCIL और उससे जुड़ी संस्थाओं से निकली रकम पहले विभिन्न संस्थाओं के खातों में भेजी गई और फिर विश्वकर्मा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचाई गई. एजेंसी का आरोप है कि कंपनी को प्राप्त रकम का बाद में इस्तेमाल और निस्तारण कर दिया गया. इसी आधार पर कंपनी के नाम दर्ज हुकमाखेड़ी स्थित तीन भूखंडों को अपराध से अर्जित संपत्ति से जुड़ा मानते हुए अटैच किया गया है.

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ब्रिटेन की संपत्ति भी पहले हो चुकी है अटैच

इस मामले में ईडी पहले भी विदेश में स्थित एक अचल संपत्ति को प्रोविजनली अटैच कर चुकी है. 24 Cygnet Avenue, Feltham, Middlesex, TW14 0DX स्थित इस संपत्ति की कीमत करीब 2,45,000 GBP यानी 2.08 करोड़ रुपये आंकी गई थी. ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

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