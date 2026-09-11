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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावेयरहाउस में सोयाबीन-चना दिखाकर 26 करोड़ की बैंक ठगी, अब ED ने लिया एक्शन

वेयरहाउस में सोयाबीन-चना दिखाकर 26 करोड़ की बैंक ठगी, अब ED ने लिया एक्शन

ईडी ने आरोप लगाया कि फर्जी और काल्पनिक वेयरहाउस रसीदों, स्टॉक की उपलब्धता के बारे में गलत जानकारी और रिकॉर्ड को छिपाने या हटाने के जरिए ऋण सुविधाएं हासिल की गईं और उन्हें जारी रखा गया.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 10:26 PM (IST)
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बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने 10 सितंबर 2026 को 13 करोड़ रुपये मूल्य की 18 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है. मामला आलोक शारदा समेत अन्य आरोपियों से जुड़ा है.

42 किसानों के नाम पर लिया लोन

ईडी की जांच में सामने आया कि इंदौर जिले के मानपुर स्थित M/s Sharda Warehouse के मालिक आलोक शारदा ने अन्य आरोपियों के साथ कथित मिलीभगत कर वेयरहाउस Receipt फाइनेंस स्कीम का दुरुपयोग किया. जांच के मुताबिक गोदाम में किसानों की बताई गई कृषि उपज रखे होने का दावा करते हुए वेयरहाउस रसीदें जारी की गईं. इन रसीदों के आधार पर 42 किसानों के नाम पर 62,965 बोरी सोयाबीन और चना के बदले ऋण मंजूर कराया गया.

गोदाम से माल गायब, फर्जी रसीदों से जारी रहा लोन

जांच एजेंसी के अनुसार, ऋण के लिए गिरवी रखी गई कृषि उपज को कथित तौर पर बिना अनुमति गोदाम से निकालकर बेच दिया गया. इसके बावजूद स्टॉक उपलब्ध होने का दावा किया जाता रहा. ईडी ने आरोप लगाया कि फर्जी और काल्पनिक वेयरहाउस रसीदों, स्टॉक की उपलब्धता के बारे में गलत जानकारी और रिकॉर्ड को छिपाने या हटाने के जरिए ऋण सुविधाएं हासिल की गईं और उन्हें जारी रखा गया.

इससे IDBI Bank को करीब 14.04 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों को इसके बराबर गलत आर्थिक लाभ मिलने का आरोप है.

दूसरी NBFC से भी 12.04 करोड़ का वित्त

जांच में एक और बड़ा लेन-देन सामने आया. M/s Kisan Dhan एग्री फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, ने भी उसी वेयरहाउस में रखी बताई गई कृषि उपज के आधार पर आलोक शारदा को 12.04 करोड़ रुपये का वेयरहाउस रसीद वित्त मंजूर किया था.

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बाद में सत्यापन के दौरान गिरवी रखे स्टॉक में भारी कमी पाई गई. ईडी के मुताबिक ऋणदाता की आवश्यक रिलीज/एनओसी लिए बिना ही गिरवी रखी गई कृषि उपज को कथित तौर पर निकालकर निपटा दिया गया.

दोनों संस्थानों को करीब 26 करोड़ का नुकसान

ईडी के मुताबिक आलोक शारदा और अन्य आरोपियों ने कथित मिलीभगत से आईडीबीआई बैंक और Kisan Dhan एग्री फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को कुल करीब 26 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और इसके अनुरूप आर्थिक लाभ हासिल किया. मामले में ईडी की आगे की जांच जारी है.

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Published at : 11 Sep 2026 10:26 PM (IST)
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