हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदौर में दूषित पानी से मौतों पर पारा गरम! कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा, पूछे तीखे सवाल

इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर पारा गरम! कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा, पूछे तीखे सवाल

इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और स्वच्छ भारत मिशन व हर घर नल योजना पर सवाल खड़े किए है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि नए साल की शुरुआत कई परिवारों के लिए मातम लेकर आई है और इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलता पर जाती है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने इंदौर की घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और हर घर नल योजना की जमीनी हकीकत अब जनता के सामने आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई 2022 में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं किया गया. इसी लापरवाही का नतीजा है कि दूषित पानी लोगों की जान ले रहा है.

राज्य सरकार पर तीखा हमला

पवन खेड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक तरफ अमृतकाल की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को ज़हरीली हवा, मिलावटी खाना और गंदा पानी मिल रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि यह किस तरह का विकास मॉडल है, जहां बुनियादी जरूरतें भी सुरक्षित नहीं हैं.

बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर भी नाराजगी

कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर भी नाराजगी जताई. पवन खेड़ा ने कहा कि जब जनता जवाब मांग रही है, तब कुछ नेता गैर-जिम्मेदार बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री इस गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि देश में करीब 70 प्रतिशत पानी दूषित हो चुका है, दवाइयों और कफ सिरप में मिलावट के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीतिक शोर में दबा रही है.

हर घर जल योजना निशाने पर

कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि यह हर घर जल योजना नहीं, बल्कि हर घर मल योजना बनती जा रही है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो बड़े-बड़े नारे देकर सत्ता में आए हैं. उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले 200 मिलियन डॉलर के कर्ज को लेकर भी सवाल उठाए, जो भोपाल, इंदौर और जबलपुर में जल आपूर्ति सुधार के लिए लिया गया था. कांग्रेस ने पूछा कि आखिर वह पैसा कहां खर्च हुआ.

कांग्रेस ने अहम सवालों के जवाब मांगे

इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं. पार्टी ने जानना चाहा है कि क्या मृतकों के स्टूल सैंपल की जांच कराई गई, जांच में हैजा के बैक्टीरिया की पुष्टि हुई या नहीं, और अगर हैजा पाया गया तो क्या इसे विधिवत नोटिफाई किया गया. कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले की जानकारी केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को दी. कुल मिलाकर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह मामला अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 08 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Indore Pawan Khera CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: ऐमन और सलमान पर आखिर कौन 'मेहरबान'? | Delhi Bulldozer Action | Chitra Tripathi
Mahadangal: Gaurav Bhatia के बयान पर AAP प्रवक्ता का करारा पलटवार! | Chitra Tripathi | Turkman Gate
Mahadangal: बीच डिबेट सपा प्रवक्ता ने ऐसा क्या कहा भड़क गईं Chitra Tripathi | Delhi Bulldozer Action
Mahadangal: एक्शन का रिएक्शन होगा...SP नेता के बयान से मचा हड़कंप! |Bulldozer Action |Chitra Tripathi
Mahadangal: पत्थरबाज जेल में..नेता 'भड़काऊ खेल' में! | Delhi Bulldozer Action | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
आईपीएल 2026
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? एक क्लिक में मोबाइल की डिटेल भी जानिए
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? मोबाइल की डिटेल भी जानिए
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget