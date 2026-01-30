कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. कुवैत से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने के बाद विमान में सवार 180 यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई.

कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर हाइजैक करने और बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिलने के बाद विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक यात्री और उनके सामान की पूरी तरह जांच की गई. अब तक किसी भी यात्री के पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. इसके बाद फ्लाइट के टेक-ऑफ होने में अभी लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है.

एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पीआई एन. डी. नकुमे ने बताया कि धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं और BDDS (बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वॉड) द्वारा विमान की गहन जांच की गई. हालांकि जांच में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली. फिलहाल विमान की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की जांच जारी है.

अपडेट जारी है...