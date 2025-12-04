मक्का से हैदराबाद आने वाली जिस फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया था और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, अब उसकी जांच पूरी कर ली गई है. जांच में सामने आया है कि फ्लाइट 6E058 में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद प्लेन को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इस फ्लाइट में 180 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर सवार थे.

जांच में क्या पता चला?

दरअसल हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ई-मेल मिला था, जिसमें लिखा था कि मक्का–मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में मौजूद मोहम्मद नामक यात्री ने एक कैप्सूल निगल लिया है. इसी कैप्सूल से मानव बम हमला किया जाएगा. ईमेल मिलते ही हैदराबाद ATC ने फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करवाई.

जांच के दौरान विमान में लगभग 40 यात्रियों की गहन जांच की गई है. इन सभी का नाम मोहम्मद है. इनके बैग तक खंगाले गए. एजेंसी की तरफ से जांच पूरी होने के बाद विमान को टेकऑफ की अनुमति दी गई है. धमकी भरे ईमेल को लेकर हैदराबाद पुलिस में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

दुबई से हैदराबाद आ रही थी फ्लाइट

यह फ्लाइट 5.29 बजे मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से उड़ी थी. इसके तय समय पर सुबह 2.10 पर निकलना था. इसके बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12.30 पर लैंड होने की उम्मीद थी.

यह घटना ऐसे वक्त आई है, जब इंडिगों की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल हुई है. मदीना-हैदराबाद फ्लाइट डायवर्जन की तीन दिनों में दूसरी घटना है. इससे पहले 2 दिसंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों को बम की धमकी मिलने के बाद कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया था. इस फ्लाइट में करीबन 235 यात्री थे. लेकिन इस फ्लाइट को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया था.

