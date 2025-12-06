इंडिगो संकट उफान पर! लाखों खर्च और घंटों इंतजार, सेलिब्रिटीज ने सुनाई अपनी परेशानी

इंडिगो एयरलाइंस के अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करने के बाद देशभर के एयरपोर्ट्स पर परेशानी भरे हालात बन गए हैं. हजारों यात्री घंटों इंतजार में फंसे हैं. इस स्थिति ने आम यात्रियों के साथ सेलिब्रिटीज को भी परेशान किया है, जिनके ट्रैवल प्लान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे बेहद गंभीर मामला बताया है.

हरभजन सिंह बोले - 'तुरंत कदम उठाने की जरूरत'

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि लगातार हो रही फ्लाइट बाधाएं चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि इंडिगो की समस्या तो परेशान कर ही रही है, लेकिन एयर इंडिया के बढ़े हुए किराए ने स्थिति और खराब कर दी है. उन्होंने मांग की कि यात्रियों को भरोसेमंद सेवा और उचित किराया मिले, इसके लिए तुरंत कदम उठाए जाने जरूरी हैं.

It’s concerning to see continued flight disruptions by IndiGo Airlines, causing inconvenience to passengers. The situation is worsened by rising fares on Air India, leaving travelers with limited, costly options. Immediate action is needed to ensure reliable service and fair… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 6, 2025

लॉरेन गॉटलिब ने बताया 'आपदा जैसा माहौल'

एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर लॉरेन गॉटलिब भी इस मुश्किल में फंस गईं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के अंदर का नजारा किसी 'एपोकलिप्स' जैसा लग रहा था. उन्होंने बताया कि दुबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द थीं और सैकड़ों लोग बुरी तरह परेशान थे. लॉरेन ने लोगों से सलाह दी कि अभी के लिए इंडिगो से यात्रा करने से बचें.

जय भानुशाली ने कसा तंज

एक्टर जय भानुशाली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'इतने लंबे इंतजार और सफर के बाद मुझे 'देश मेरे' गाने से वेलकम मिलना चाहिए. धन्यवाद इंडिगो, इस एक्स्ट्रा और अनचाहे ट्रिप के लिए.'



4.20 लाख के टिकट!

सिंगर राहुल वैद्य का अनुभव और चौंकाने वाला था. उन्होंने बताया कि उन्हें मुंबई तक पहुंचने के लिए 4.20 लाख रुपये खर्च करने पड़े. उन्होंने कहा कि उसी दिन उनकी कोलकाता में शो की तारीख थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचेंगे.

अली गोनी बोले- 'एक और एयरलाइन की जरूरत'

एक्टर अली गोनी ने भी टिकटों की बढ़ी कीमतों पर नाराजगी जताई और लिखा कि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के बाद बाकी एयरलाइंस ने किराए तीन गुना कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में अब एक और एयरलाइन की सख्त जरूरत है.

सरकार भी सक्रिय, एयरलाइंस को तुरंत सुधार के निर्देश

स्थिति बिगड़ने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को निर्देश दिया है कि वे तुरंत उपाय करें और सेवाओं को जल्द सामान्य करें.

शशि थरूर ने उठाए सवाल - 'समय मिला, फिर तैयारी क्यों नहीं?'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिगो संकट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि DGCA ने विमानन कंपनियों को पहले ही नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी समय रहते तैयारी नहीं की गई. उन्होंने कहा कि अगर एयरलाइंस ने समय पर कदम उठाए होते तो यात्रियों को इतनी परेशानी नहीं होती.