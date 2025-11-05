ATC की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों पर असर, इंडिगो की फ्लाइट्स लेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने उड़ानों के संचालन में हो रही देरी को लेकर बड़ा बयान दिया है. इंडिगो ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंजेशन के कारण उसकी उड़ानों के संचालन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है.

आधे से एक घंटे की देरी से उड़ रहे इंडिगो के विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के रीयल-टाइम डेटा के मुताबिक, दिल्ली से उड़ने वाली कई घरेलू विमानों की उड़ानों में देरी की समस्या सामने आई है. वेबसाइट पर दिखाया गया कि मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 मिनट देरी से रवाना हुई, जबकि पटना जाने वाली उसकी उड़ान में एक घंटे से ज्यादा की देरी हुई. इसके अलावा, अमृतसर, पुणे, कोलकाता और लखनऊ जाने वाली उड़ानों में भी देरी होने की संभावना जताई गई है.

इंडिगो ने उड़ान में देरी को लेकर जारी किया आधिकारिक बयान

इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में एयरलाइन कंपनी ने कहा, ‘दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंजेशन के कारण फिलहाल उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. हम समझते हैं कि जमीन पर या विमान में लंबे इंतजार के कारण यात्रियों को असुविधा हो सकती है. हम आपके धैर्य और सहयोग के लिए आभारी हैं.’

इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइन ने अपने यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि वे सबसे ताजा जानकारी के लिए इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल एप चेक सकते हैं. इंडिगो ने आगे कहा, ‘हमारे फ्लाइट क्रू सदस्य और ग्राउंड स्टाफ आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि आपका इंतजार जितना संभव हो सके, उतना आरामदायक हो.’

