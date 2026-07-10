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स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार

Indian Navy: 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह जहाज भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की सफलता को दर्शाता है और भारतीय जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 10 Jul 2026 08:50 PM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 75% स्वदेशी सामग्री, यह समुद्री अभियानों में सक्षम।

भारतीय नौसेना शनिवार (11 जुलाई, 2026) को विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में महेंद्रगिरि (F38), प्रोजेक्ट 17A की छठी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कमीशनिंग समारोह रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक होगा.

भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB) की ओर से स्वदेश में डिजाइन और मैसगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित महेंद्रगिरि भारत के अग्रिम पंक्ति के स्टील्थ फ्रिगेट्स के नवीनतम विकास का प्रतिनिधित्व करती है. उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, बढ़ी हुई उत्तरजीविता, कम रडार सिग्नेचर और उच्च स्तर के स्वचालन से युक्त यह युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के सभी आयामों में समुद्री अभियानों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है.

आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाता है INS महेंद्रगिरि

75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह जहाज भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की सफलता को दर्शाता है और भारतीय जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है. जहाज के निर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित बड़ी संख्या में भारतीय उद्योग शामिल रहे हैं, जिससे देश के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूती मिली है और महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन हुआ है. 

अत्याधुनिक युद्ध प्रणालियों से लैस है भारत का नया पहरेदार

INS महेंद्रगिरि स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के उन्नत समूह से सुसज्जित है, जो इसे वायु-रोधी, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी अभियानों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में सक्षम बनाता है. यह जहाज समुद्री सुरक्षा अभियानों, खोज और बचाव मिशनों, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और उससे आगे तैनाती करने में भी सक्षम है. 

भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को और मजबूत करता है INS महेंद्रगिरि

पूर्वी घाट में स्थित राजसी महेंद्रगिरि पर्वत श्रृंखला के नाम पर नामित यह जहाज शक्ति, लचीलापन और अटूट संकल्प का प्रतीक है. इस नाम को धारण करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक युद्धपोत होने के नाते महेंद्रगिरि उस विरासत को आगे बढ़ाता है, जो परिचालन उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सेवा के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह जहाज एक मिशन प्राइम्ड युद्ध मंच के रूप में बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

INS महेंद्रगिरि का शामिल होना भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को और मजबूत करता है और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में भारत के अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरने को रेखांकित करता है. जैसे-जैसे भारत IOR में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाना जारी रखता है, महेंद्रगिरि व्यावसायिकता, दृढ़ता और संकल्प के साथ देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार है.

अपने आदर्श वाक्य ‘शक्तिशाली भव्य अतुल्य’ से निर्देशित, महेंद्रगिरि राष्ट्र की विशिष्ट सेवा करने और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है. 

यह भी पढ़ेंः समंदर में भारत का दबदबा! 15 भारतीयों के लिए ढाल बनी नौसेना, हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला तेल टैंकर

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Vishakhapatnam Aatmanirbhar Bharat Indian NAVY INS Mahendragiri
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