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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 19 जून को लगेगा 'मेगा जॉब फेयर', जानें सब कुछ

राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 19 जून को लगेगा 'मेगा जॉब फेयर', जानें सब कुछ

Rahul Gandhi Birthday: उदय भानु चिब ने कहा कि जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न शैक्षणिक, पेशेवर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मौके दिए जाएंगे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अगले हफ्ते शुक्रवार (19 जून, 2026) को होने वाले जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) एक बड़े रोजगार अभियान की तैयारी में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक, युवा कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है.

एक ही दिन में 5-10 हजार रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य

सूत्रों के अनुसार, इस जॉब फेयर में 150 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की संभावना है. आयोजन के जरिए एक ही दिन में 5,000 से 10,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम को अपने देशव्यापी अभियान रोजगार, न्याय और जवाबदेही का हिस्सा बता रही है. पार्टी का कहना है कि एक तरफ वह पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है.

जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां होंगी शामिल

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने ABP न्यूज के साथ बातचीत में कहा, ‘जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न शैक्षणिक, पेशेवर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को रोजगार के मौके दिए जाएंगे. युवाओं को कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करने और मौके पर ही इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा.’

उदय भानु ने दावा है कि पिछले साल दिल्ली और बिहार में आयोजित इसी तरह के जॉब फेयर के माध्यम से 10,000 से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए थे. पार्टी अब राहुल गांधी के जन्मदिन पर इस पहल को और बड़े स्तर पर दोहराने की तैयारी में है. 

कांग्रेस के भीतर जॉब फेयर को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां

कांग्रेस के भीतर इस आयोजन को केवल रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने वाला है. राहुल गांधी देशभर में प्रदर्शन की रणनीति बना चुके हैं. कार्यक्रम को लेकर अंतिम तैयारियां जारी हैं और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है. 

यह भी पढ़ेंः ‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 13 Jun 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Indian Youth Congress RAHUL GANDHI CONGRESS DELHI
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