ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर HC पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस, कल होगी सुनवाई

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर HC पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस, कल होगी सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष आंदोलन कर रहा है. 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था. जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आकाशवाणी पर धरने पर बैठ गए थे. अब इंडियन यूथ कांग्रेस जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं लेकिन परमिशन देने से मना कर दिया गया है.

परमिशन देने से इनकार करने वाले दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. दिल्ली हाईकोर्ट इंडियन यूथ कांग्रेस की याचिका पर कल सुनवाई के लिए तैयार हुआ.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Live: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट
Live: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट
इंडिया
TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'
TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
इंडिया
'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?
'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?

जल्द सुनवाई की मांग

वरिष्ठ वकील संजॉय घोष ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के समक्ष इस मामले का मेंशनिंग करके मामले की जल्द सुनवाई की मांग किया.

बता दें इंडियन यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी. उन्होंने 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जानकारी देते हुए ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग का भरोसा दिया है. संगठन ने कहा था इस प्रदर्शन में युवा, छात्र और कार्यकर्ता शामिल होंगे. प्रदर्शन के दौरान किसी तरह के हथियार या प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. साथ ही पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन के कारण सड़क, फुटपाथ या आपातकालीन रास्तों पर जानबूझकर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर और मार्शल भी तैनात किए जाएंगे.

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था. पहले दिन उन्होंने संसद भवन से मार्च किया था और दूसरे दिन दोनों भाई-बहु जंतर-मंतर से 200 मीटर पहले सड़क पर धरने पर बैठ गए थे. जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सड़क पर लेट गई थीं. 6 अक्टूबर को आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने और धरना देने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है.

ये भी पढ़ें: TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'

Published at : 08 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Indian Youth Congress DelhI High Court Gyanesh Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Live: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट
Live: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट
इंडिया
TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'
TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
इंडिया
'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?
'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
दिल्ली NCR
कपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...
कपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बॉलीवुड
तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को बोला 'इविल डैड', कहा- सोचकर रिएक्शन दूंगी
तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को बोला 'इविल डैड', कहा- सोचकर रिएक्शन दूंगी
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget