जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर HC पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस, कल होगी सुनवाई

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष आंदोलन कर रहा है. 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था. जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आकाशवाणी पर धरने पर बैठ गए थे. अब इंडियन यूथ कांग्रेस जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं लेकिन परमिशन देने से मना कर दिया गया है.

परमिशन देने से इनकार करने वाले दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. दिल्ली हाईकोर्ट इंडियन यूथ कांग्रेस की याचिका पर कल सुनवाई के लिए तैयार हुआ.

जल्द सुनवाई की मांग

वरिष्ठ वकील संजॉय घोष ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के समक्ष इस मामले का मेंशनिंग करके मामले की जल्द सुनवाई की मांग किया.

बता दें इंडियन यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी. उन्होंने 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जानकारी देते हुए ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग का भरोसा दिया है. संगठन ने कहा था इस प्रदर्शन में युवा, छात्र और कार्यकर्ता शामिल होंगे. प्रदर्शन के दौरान किसी तरह के हथियार या प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. साथ ही पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन के कारण सड़क, फुटपाथ या आपातकालीन रास्तों पर जानबूझकर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर और मार्शल भी तैनात किए जाएंगे.

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था. पहले दिन उन्होंने संसद भवन से मार्च किया था और दूसरे दिन दोनों भाई-बहु जंतर-मंतर से 200 मीटर पहले सड़क पर धरने पर बैठ गए थे. जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सड़क पर लेट गई थीं. 6 अक्टूबर को आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने और धरना देने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है.

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