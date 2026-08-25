भारत में किस धर्म की कितनी महिलाएं नौकरी करतीं? सबसे पीछे कौन

भारत में महिलाओं के काम करने के आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने का आईना हैं. जहां एक तरफ कुल महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, वहीं धर्मों के बीच का अंतर इस बात की कहानी कहता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं, आर्थिक स्थिति और शिक्षा मिलकर किसी महिला के काम करने का फैसला तय करती हैं. PLFS 2023-24 के ताजा आंकड़ों और NFHS पर आधारित शोधों की गहराई में जाकर समझते हैं पूरी तस्वीर...

भारत में कुल मिलाकर महिलाएं कितना काम कर रही हैं?

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट भारत में रोजगार का सबसे आधिकारिक डेटा है. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 41.7% है. यानी, 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की हर सौ महिलाओं में से करीब 42 महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम की तलाश में हैं.

तुलना के लिए, पुरुषों की LFPR 78.8% है. यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच अब भी बहुत बड़ा अंतर है.

लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण यह है कि 2017-18 में जहां महिला LFPR सिर्फ 23.3% थी, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 41.7% हो गई है. यानी पिछले कुछ सालों में महिलाओं के काम करने का रुझान तेजी से बढ़ा है. ग्रामीण इलाकों में तो यह LFPR 48% तक पहुंच गई है.

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) यानी जो महिलाएं वास्तव में काम कर रही हैं, वह 40.3% है. बेरोजगारी दर (UR) महिलाओं और पुरुषों दोनों में 3.2% है.

कौन से धर्म की महिलाएं सबसे आगे, कौन पीछे?

इसका सीधा जवाब सरकारी डेटा में धर्म-वार LFPR नहीं दिया गया है. लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे (IHDS) जैसे सर्वेक्षणों के डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है.

सबसे भरोसेमंद स्टडीज में से एक है सुजाता कर की 2024 में छपी रिसर्च, जो NFHS-4 (2015-16) के डेटा पर बेस्ड है. इस रिसर्च में साफ पाया गया कि:

ईसाई और बौद्ध महिलाओं में काम करने की संभावना (odds) हिंदू महिलाओं की तुलना में सबसे ज्यादा है.

हिंदू महिलाएं बीच में हैं (इन्हें शोध में आधार यानी रिफ्रेंस माना गया).

मुस्लिम और सिख महिलाओं में काम करने की संभावना सबसे कम है .

यानी अगर धर्म के हिसाब से रैंकिंग बनाएं तो:

सबसे आगे: ईसाई और बौद्ध महिलाएं

ईसाई और बौद्ध महिलाएं बीच में: हिंदू महिलाएं

हिंदू महिलाएं सबसे पीछे: मुस्लिम और सिख महिलाएं

रिव्यू ऑफ सोशल इकोनॉमी 2023 में यह भी पाया गया कि जहां जाति के आधार पर महिला श्रम भागीदारी का अंतर समय के साथ कम हो रहा है, वहीं धर्म के आधार पर अंतर बरकरार है.

मुस्लिम महिलाएं क्यों हैं पीछे?

मुस्लिम महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे 3 बड़े कारण हैं:

NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 10.86% है, जबकि हिंदुओं की 83.94%. लेकिन यह संख्या ही अंतर की पूरी कहानी नहीं बताती.

सुजाता कर की स्टडी के मुताबिक, मुस्लिम महिलाओं के कम काम करने की सबसे बड़ी वजह 'शादीशुदा होना' है . यानी शादी के बाद मुस्लिम महिलाओं के काम करना जारी रखने की संभावना काफी कम हो जाती है.

मुस्लिम महिलाएं अक्सर ऐसे इलाकों में रहती हैं जहां आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं. यानी रोजगार के अवसर ही कम मिलते हैं.

एक और अहम पहलू यह है कि मुस्लिम परिवारों में लैंगिक असमानता ज्यादा पाई जाती है, जो महिलाओं के बाहर निकलकर काम करने में रुकावट बन सकती है. शहरी इलाकों में तो मुस्लिम महिलाओं के हिंदू महिलाओं की तुलना में लेबर मार्केट में हिस्सा लेने की संभावना और भी कम पाई गई है.

सिख महिलाओं की कहानी कुछ अलग क्यों है?

सुजाता कर की स्टडी के मुताबिक, सिख महिलाओं के कम काम करने की सबसे बड़ी वजह 'आर्थिक रूप से बेहतर होना' है.

यानी जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो महिलाओं के घर पर रहने का चलन बढ़ जाता है. वे नौकरी की तलाश ही नहीं करतीं. यह एक तरह का 'इनकम इफेक्ट' है, जहां बेहतर आर्थिक स्थिति महिलाओं को काम से बाहर रहने का ऑप्शन देती है.

बेरोजगारी का आंकड़ा क्या बताता है?

PLFS 2023-24 के मुताबिक, महिलाओं में धर्म-वार बेरोजगारी दर:





यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कम है, लेकिन बेरोजगारी भी कम है. इसका मतलब है कि जो मुस्लिम महिलाएं काम ढूंढती हैं, उन्हें हिंदू या ईसाई महिलाओं की तुलना में ज्यादा आसानी से काम मिल जाता है. वहीं, सिख महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है यानी भागीदारी भी कम और बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा. जो सिख महिलाएं काम करना चाहती हैं, उन्हें नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है.

क्या सिर्फ धर्म ही कारण है?

बिल्कुल नहीं. धर्म एक अहम पहलू है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है. सुजाता कर की स्टडी में यह भी पाया गया कि कम उम्र, कम शिक्षा, बड़ा परिवार, सिर्फ एक बच्चा होना, पुरुष मुखिया वाला परिवार और छोटे बच्चे होना भी महिलाओं की कम भागीदारी की वजहें हैं.

शिक्षा एक और बड़ी वजह है. वही शोध बताता है कि शहरी इलाकों और अमीर तबकों की महिलाओं को शिक्षा ज्यादा आसानी से मिल जाती है. जब तक ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी और गरीब तबकों में महिला शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक महिला श्रम भागीदारी में बड़ा बदलाव नहीं आएगा.

रिसर्चर्स का मानना है कि महिलाओं के काम करने को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना और महिला श्रम बल भागीदारी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है. साथ ही, नीतियों में भी बदलाव की जरूरत है.

इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम महिलाओं के वर्क फोर्स में आने की उम्मीद हिंदू महिलाओं की तुलना में कम पाई गई. यह स्टडी 'कृषि से बाहर निकलने' के प्रभाव पर बेस्ड थी.



